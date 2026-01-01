Можливе відлуння вибухів: у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси
Сьогодні, 12:31
Сьогодні, 5 червня, у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси.
Про це попереджають рятувальники.
"Сьогодні з 13:00 до 14:30 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля с. Старостав Луцького району. Можливе відлуння вибухів, без паніки", - йдеться в повідомленні.
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Про це попереджають рятувальники.
"Сьогодні з 13:00 до 14:30 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля с. Старостав Луцького району. Можливе відлуння вибухів, без паніки", - йдеться в повідомленні.
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