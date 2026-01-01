Можливе відлуння вибухів: у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси





Про це попереджають рятувальники.



"Сьогодні з 13:00 до 14:30 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля с. Старостав Луцького району. Можливе відлуння вибухів, без паніки", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 червня, у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси.Про це попереджають рятувальники."Сьогодні з 13:00 до 14:30 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля с. Старостав Луцького району. Можливе відлуння вибухів, без паніки", - йдеться в повідомленні.

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