Можливе відлуння вибухів: у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси

Можливе відлуння вибухів: у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси
Сьогодні, 5 червня, у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси.

Про це попереджають рятувальники.

"Сьогодні з 13:00 до 14:30 сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн. Роботи відбудуться на спеціальному майданчику біля с. Старостав Луцького району. Можливе відлуння вибухів, без паніки", - йдеться в повідомленні.
Можливе відлуння вибухів: у Луцькому районі знешкоджуватимуть боєприпаси

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Теги: вибухи, Волинь, знешкодження, боєприпаси
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