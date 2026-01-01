Через ремонтні роботи зміниться розклад приміського потяга на Волині
Сьогодні, 13:20
Через ремонтні роботи зміниться розклад руху поїздів сполученням Здолбунів – Луцьк на Рівненщині і Волині.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
"На Рівненщині і Волині змінюємо частоту курсування на ділянці Здолбунів – Луцьк. З 5 червня поїзд №6361 Здолбунів – Луцьк їздитиме крім пʼятниці та суботи, а з 6 червня поїзд №6352 поїзд №6352 Луцьк – Здолбунів крім вихідних", - йдеться в повідомленні.
Також через ремонтні роботи тимчасово будуть зміни і у частині приміських потягів на Львівщині та Закарпатті, пізніше ніж на годину відправлятимуться поїзди, що прямують на Одещині, Кіровоградщині і Миколаївщині.
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Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
"На Рівненщині і Волині змінюємо частоту курсування на ділянці Здолбунів – Луцьк. З 5 червня поїзд №6361 Здолбунів – Луцьк їздитиме крім пʼятниці та суботи, а з 6 червня поїзд №6352 поїзд №6352 Луцьк – Здолбунів крім вихідних", - йдеться в повідомленні.
Також через ремонтні роботи тимчасово будуть зміни і у частині приміських потягів на Львівщині та Закарпатті, пізніше ніж на годину відправлятимуться поїзди, що прямують на Одещині, Кіровоградщині і Миколаївщині.
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