Через ремонтні роботи зміниться розклад приміського потяга на Волині

Через ремонтні роботи зміниться розклад руху поїздів сполученням Здолбунів – Луцьк на Рівненщині і Волині.Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці."На Рівненщині і Волині змінюємо частоту курсування на ділянці Здолбунів – Луцьк. З 5 червня поїзд №6361 Здолбунів – Луцьк їздитиме крім пʼятниці та суботи, а з 6 червня поїзд №6352 поїзд №6352 Луцьк – Здолбунів крім вихідних", - йдеться в повідомленні.Також через ремонтні роботи тимчасово будуть зміни і у частині приміських потягів на Львівщині та Закарпатті, пізніше ніж на годину відправлятимуться поїзди, що прямують на Одещині, Кіровоградщині і Миколаївщині.