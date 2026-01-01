Через ремонтні роботи зміниться розклад приміського потяга на Волині

Через ремонтні роботи зміниться розклад приміського потяга на Волині
Через ремонтні роботи зміниться розклад руху поїздів сполученням Здолбунів – Луцьк на Рівненщині і Волині.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

"На Рівненщині і Волині змінюємо частоту курсування на ділянці Здолбунів – Луцьк. З 5 червня поїзд №6361 Здолбунів – Луцьк їздитиме крім пʼятниці та суботи, а з 6 червня поїзд №6352 поїзд №6352 Луцьк – Здолбунів крім вихідних", - йдеться в повідомленні.

Також через ремонтні роботи тимчасово будуть зміни і у частині приміських потягів на Львівщині та Закарпатті, пізніше ніж на годину відправлятимуться поїзди, що прямують на Одещині, Кіровоградщині і Миколаївщині.

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Теги: Волинь, потяг, ремонт
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