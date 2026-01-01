У порту в Румунії вибухнув морський дрон





Про це пише румунське видання Digi24, пише



За попередніми даними, вибух спричинив український дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту. Як він потрапив у порт — невідомо, але він перебував біля нафтового термінала Oil Terminal.



Об’єкт помітили приблизно о 5-й годині ранку біля причалів 77–78, де розташована штаб-квартира Румунського агентства порятунку людських життів на морі (ARSVOM).



У порту оголосили тривогу, а влада активувала «червоний план реагування». За попередньою інформацією, жертв немає.



Про інцидент уже повідомили вищих посадовців держави, зокрема президента Нікушора Дана, який саме перебував у літаку Spartan, яким він летить до Чорногорії на саміт ЄС — Західні Балкани.



Міністерство оборони Румунії також вважає, що це був морський безпілотник такого типу, «що використовувався у війні в Україні». Він самопідірвався близько 10:30 ранку, не спричинивши жертв.



Минулого тижня російський дрон, що атакував Одещину, залетів до Румунії та врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац. Попри наявність дозволу, пілоти літаків, які чергували над країною, дрона не збили.



Тоді двоє людей зазнали забоїв, а ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку. Президент Румунії Нікушор Дан оголосив персоною нон ґрата російського генерального консула в місті Констанца й повідомив про закриття відомства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У румунському порту Констанца стався вибух. Його спричинив морський безпілотник, ймовірно, українського походження.Про це пише румунське видання Digi24, пише Громадське За попередніми даними, вибух спричинив український дрон із десятками кілограмів вибухівки на борту. Як він потрапив у порт — невідомо, але він перебував біля нафтового термінала Oil Terminal.Об’єкт помітили приблизно о 5-й годині ранку біля причалів 77–78, де розташована штаб-квартира Румунського агентства порятунку людських життів на морі (ARSVOM).У порту оголосили тривогу, а влада активувала «червоний план реагування». За попередньою інформацією, жертв немає.Про інцидент уже повідомили вищих посадовців держави, зокрема президента Нікушора Дана, який саме перебував у літаку Spartan, яким він летить до Чорногорії на саміт ЄС — Західні Балкани.Міністерство оборони Румунії також вважає, що це був морський безпілотник такого типу, «що використовувався у війні в Україні». Він самопідірвався близько 10:30 ранку, не спричинивши жертв.Минулого тижня російський дрон, що атакував Одещину, залетів до Румунії та врізався в багатоповерхівку в муніципалітеті Галац. Попри наявність дозволу, пілоти літаків, які чергували над країною, дрона не збили.Тоді двоє людей зазнали забоїв, а ще 70 людей евакуювали з постраждалої частини будинку. Президент Румуніїоголосив персоною нон ґрата російського генерального консула в місті Констанца й повідомив про закриття відомства.

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