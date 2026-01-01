Математику хочуть скасувати з обов’язкових предметів НМТ: що думають волиняни і як її складали випускники
Сьогодні, 13:43
Щороку результати тестування з математики на Волині показують полярні результати.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15 254-1, який пропонує змінити формат національного мультипредметного тесту для вступу у 2027 році. Зокрема, математику автори пропонують перевести до переліку дисциплін на вибір і так скоротити кількість обов’язкових предметів, пише misto.media.
Цьогоріч 2 червня проєкт подала група народних депутатів на чолі з Юлією Гришиною.
Документ перебуває лише на початковому етапі розгляду і наразі не має рішень профільного комітету Верховної Ради, тож говорити про його ухвалення зарано. Утім, в соцмережах активно цю ініціативу обговорюють.
Як складають математику випускники на Волині
Математика — предмет, де найбільше високих результатів і водночас найбільше провальних.
У 2025 році серед 95 учасників, які отримали 200 балів, 43 — це результати з математики. Середній бал з цього предмета торік становив приблизно 133: близько 60% учасників мали результати у діапазоні до 140 і лише 9–10% показали високі результати 160—200 балів. А близько 10% учасників не змогли подолати мінімальний поріг.
Така суперечлива картина спостерігається щонайменше три роки поспіль, зауважує завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень на Волині Алла Корнейко.
Вона наголошує, що прохідний бал з математики є надзвичайно низьким — лише 5 із 32 можливих, однак навіть за таких умов частина учасників не долає поріг.
Утім, на її думку, це не привід скасовувати цей предмет з числа обов’язкових дисциплін.
«Математика у світі — це топова компетентність. Я не думаю, що ми будемо робити крок назад», — каже вона.
Наразі законопроєкт лише направлений на розгляд комітету ВРУ.
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15 254-1, який пропонує змінити формат національного мультипредметного тесту для вступу у 2027 році. Зокрема, математику автори пропонують перевести до переліку дисциплін на вибір і так скоротити кількість обов’язкових предметів, пише misto.media.
Цьогоріч 2 червня проєкт подала група народних депутатів на чолі з Юлією Гришиною.
Документ перебуває лише на початковому етапі розгляду і наразі не має рішень профільного комітету Верховної Ради, тож говорити про його ухвалення зарано. Утім, в соцмережах активно цю ініціативу обговорюють.
Як складають математику випускники на Волині
Математика — предмет, де найбільше високих результатів і водночас найбільше провальних.
У 2025 році серед 95 учасників, які отримали 200 балів, 43 — це результати з математики. Середній бал з цього предмета торік становив приблизно 133: близько 60% учасників мали результати у діапазоні до 140 і лише 9–10% показали високі результати 160—200 балів. А близько 10% учасників не змогли подолати мінімальний поріг.
Така суперечлива картина спостерігається щонайменше три роки поспіль, зауважує завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень на Волині Алла Корнейко.
Вона наголошує, що прохідний бал з математики є надзвичайно низьким — лише 5 із 32 можливих, однак навіть за таких умов частина учасників не долає поріг.
Утім, на її думку, це не привід скасовувати цей предмет з числа обов’язкових дисциплін.
«Математика у світі — це топова компетентність. Я не думаю, що ми будемо робити крок назад», — каже вона.
Наразі законопроєкт лише направлений на розгляд комітету ВРУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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