Математику хочуть скасувати з обов’язкових предметів НМТ: що думають волиняни і як її складали випускники





У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15 254-1, який пропонує змінити формат національного мультипредметного тесту для вступу у 2027 році. Зокрема, математику автори пропонують перевести до переліку дисциплін на вибір і так скоротити кількість обов’язкових предметів, пише



Цьогоріч 2 червня проєкт подала група народних депутатів на чолі з Юлією Гришиною.



Документ перебуває лише на початковому етапі розгляду і наразі не має рішень профільного комітету Верховної Ради, тож говорити про його ухвалення зарано. Утім, в соцмережах активно цю ініціативу обговорюють.



Як складають математику випускники на Волині



Математика — предмет, де найбільше високих результатів і водночас найбільше провальних.



У 2025 році серед 95 учасників, які отримали 200 балів, 43 — це результати з математики. Середній бал з цього предмета торік становив приблизно 133: близько 60% учасників мали результати у діапазоні до 140 і лише 9–10% показали високі результати 160—200 балів. А близько 10% учасників не змогли подолати мінімальний поріг.



Така суперечлива картина спостерігається щонайменше три роки поспіль, зауважує завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень на Волині Алла Корнейко.



Вона наголошує, що прохідний бал з математики є надзвичайно низьким — лише 5 із 32 можливих, однак навіть за таких умов частина учасників не долає поріг.



Утім, на її думку, це не привід скасовувати цей предмет з числа обов’язкових дисциплін.



«Математика у світі — це топова компетентність. Я не думаю, що ми будемо робити крок назад», — каже вона.



Наразі законопроєкт лише направлений на розгляд комітету ВРУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щороку результати тестування з математики на Волині показують полярні результати.У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15 254-1, який пропонує змінити формат національного мультипредметного тесту для вступу у 2027 році. Зокрема, математику автори пропонують перевести до переліку дисциплін на вибір і так скоротити кількість обов’язкових предметів, пише misto.media Цьогоріч 2 червня проєкт подала група народних депутатів на чолі зДокумент перебуває лише на початковому етапі розгляду і наразі не має рішень профільного комітету Верховної Ради, тож говорити про його ухвалення зарано. Утім, в соцмережах активно цю ініціативу обговорюють.Математика — предмет, де найбільше високих результатів і водночас найбільше провальних.У 2025 році серед 95 учасників, які отримали 200 балів, 43 — це результати з математики. Середній бал з цього предмета торік становив приблизно 133: близько 60% учасників мали результати у діапазоні до 140 і лише 9–10% показали високі результати 160—200 балів. А близько 10% учасників не змогли подолати мінімальний поріг.Така суперечлива картина спостерігається щонайменше три роки поспіль, зауважує завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень на ВолиніВона наголошує, що прохідний бал з математики є надзвичайно низьким — лише 5 із 32 можливих, однак навіть за таких умов частина учасників не долає поріг.Утім, на її думку, це не привід скасовувати цей предмет з числа обов’язкових дисциплін.«Математика у світі — це топова компетентність. Я не думаю, що ми будемо робити крок назад», — каже вона.Наразі законопроєкт лише направлений на розгляд комітету ВРУ.

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