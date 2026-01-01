Яка середня заробітна плата у волинян - управління статистики





Такі дані надали



Ця сума майже втричі вище мінімального рівня, передбаченого законодавством — 8647 грн. Середня мінімальна зарплата в Україні за квітень — 30515 грн.



Порівняно з березнем 2026 року розмір заробітної плати збільшився на 3,2%, а проти квітня 2025 року — на 25,4%.



Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві гумових і пластмасових виробів.



Дані по заробітній платі за травень в Головному управлінні статистики планують оприлюднити наприкінці червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області з кількістю працюючих 10 осіб і більше у квітні становила 25 927 грн.Такі дані надали Суспільному 5 червня у Головному управлнні статистики у Волинській області.Ця сума майже втричі вище мінімального рівня, передбаченого законодавством — 8647 грн. Середня мінімальна зарплата в Україні за квітень — 30515 грн.Порівняно з березнем 2026 року розмір заробітної плати збільшився на 3,2%, а проти квітня 2025 року — на 25,4%.Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажу машин і устатковання, сфері фінансової та страхової діяльності, виробництві гумових і пластмасових виробів.Дані по заробітній платі за травень в Головному управлінні статистики планують оприлюднити наприкінці червня.

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