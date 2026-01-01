Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком

Луцька громада попрощалась з полеглим на війні ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Сьогодні, 5 червня, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Шишком Олександром Петровичем (29.10.1985 р.н.).Воїн загинув 23 липня 2025 року у районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.Попрощатися з Героєм, помолитися за упокій його душі і разом з родиною провести захисника в останню дорогу прийшов заступник міського голови Валентин Хаймик.Поховали Олександра Шишка на кладовищі у селі Озерце.