Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком

Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком
Луцька громада попрощалась з полеглим на війні Героєм Олександром Шишком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Сьогодні, 5 червня, у церкві Покрови Пресвятої Богородиці села Озерце відбулося прощання з полеглим на війні військовослужбовцем Шишком Олександром Петровичем (29.10.1985 р.н.).

Воїн загинув 23 липня 2025 року у районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Попрощатися з Героєм, помолитися за упокій його душі і разом з родиною провести захисника в останню дорогу прийшов заступник міського голови Валентин Хаймик.

Поховали Олександра Шишка на кладовищі у селі Озерце.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком
Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком
Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком
Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком
Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком






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Теги: Воїн, загиблий, Волинь
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