Їхав з лікарні разом із вагітною дружиною: на Волині мобілізували священника УПЦ МП

Богдана Кацевича та працівників територіального центру комплектування.



Як йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці єпархії, це сталося у Володимирі, коли священник повертався з лікарні разом із вагітною дружиною.



За твердженням представників єпархії, до священнослужителя підійшли працівники ТЦК, після чого його доправили до приміщення центру комплектування. У дописі стверджується, що під час інциденту до чоловіка була застосована фізична сила.



Також у єпархії заявляють, що під час перебування у ТЦК у протоієрея Богдана Кацевича погіршився стан здоров'я та стався серцевий напад. За словами представників УПЦ МП, після звернень дружини до священника допустили медиків.



У повідомленні зазначається, що після огляду працівники екстреної медичної допомоги нібито рекомендували госпіталізацію чоловіка. Водночас у єпархії стверджують, що священнослужителя не відпустили до медичного закладу.



Журналісти видання



За словами пресофіцерки Волинського ТЦК та СП Уляни Кравчук, священнослужитель був зупинений групою оповіщення для перевірки військово-облікових документів вчора у місті Володимир. Під час перевірки встановлено, що відповідно до даних системи «Оберіг» він підлягає призову на військову службу під час мобілізації, у зв’язку з чим був запрошений до ТЦК для уточнення облікових даних та проходження ВЛК.



Як стверджують у Волинському ТЦК та СП, інформація щодо нібито перенесеного серцевого нападу не відповідає дійсності. Медичними працівниками військово-лікарської комісії було проведено огляд громадянина та вивчено наявні медичні документи. За результатами медичного огляду військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби. Виклик бригади екстреної медичної допомоги здійснювався не за місцем перебування громадянина, а до іншого населеного пункту.



Наразі громадянин направлений для подальшого проходження військової служби до військової частини відповідно до встановленого порядку комплектування Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимир-Волинській єпархії УПЦ МП повідомили про інцидент за участю настоятеля Преображенського храму в селі Осмиговичі протоієреята працівників територіального центру комплектування.Як йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці єпархії, це сталося у Володимирі, коли священник повертався з лікарні разом із вагітною дружиною.За твердженням представників єпархії, до священнослужителя підійшли працівники ТЦК, після чого його доправили до приміщення центру комплектування. У дописі стверджується, що під час інциденту до чоловіка була застосована фізична сила.Також у єпархії заявляють, що під час перебування у ТЦК у протоієрея Богдана Кацевича погіршився стан здоров'я та стався серцевий напад. За словами представників УПЦ МП, після звернень дружини до священника допустили медиків.У повідомленні зазначається, що після огляду працівники екстреної медичної допомоги нібито рекомендували госпіталізацію чоловіка. Водночас у єпархії стверджують, що священнослужителя не відпустили до медичного закладу.Журналісти видання ВСН звернулися до Волинського обласного ТЦК та СП за коментарем.За словами пресофіцерки Волинського ТЦК та СП, священнослужитель був зупинений групою оповіщення для перевірки військово-облікових документів вчора у місті Володимир. Під час перевірки встановлено, що відповідно до даних системи «Оберіг» він підлягає призову на військову службу під час мобілізації, у зв’язку з чим був запрошений до ТЦК для уточнення облікових даних та проходження ВЛК.Як стверджують у Волинському ТЦК та СП, інформація щодо нібито перенесеного серцевого нападу не відповідає дійсності. Медичними працівниками військово-лікарської комісії було проведено огляд громадянина та вивчено наявні медичні документи. За результатами медичного огляду військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби. Виклик бригади екстреної медичної допомоги здійснювався не за місцем перебування громадянина, а до іншого населеного пункту.Наразі громадянин направлений для подальшого проходження військової служби до військової частини відповідно до встановленого порядку комплектування Сил оборони України.

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