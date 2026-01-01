З неволі росії звільнили п'ятеро волинян

В обміні, який відбувся сьогодні, 5 червня, є волиняни та житель нашої області.Про це повідомили у Волинській ОВА.", - йдеться в повідомленні.Загалом сьогодні: воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Частина перебувала в полоні ще з 2022 року.