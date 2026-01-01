З неволі росії звільнили п'ятеро волинян

З неволі росії звільнили п'ятеро волинян
В обміні, який відбувся сьогодні, 5 червня, є волиняни та житель нашої області.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

"Микола Касюрак, 30.12.1968 р.н., с.Гайове, Луцький район

Сергій Кизун, 31.07.1995 р.н., житель Нововолинська,

Олександр Кокоха, 06.04.1990 р.н., с.Добре Камінь-Каширський район,

Віктор Фіялка, 23.07.1992 р.н., с.Рудники Луцький район,

Дмитро Сьомін, 09.07.1994 р.н., внутрішньо переміщений з Маріуполя. Мама захисника проживає у Ковелі", - йдеться в повідомленні.

Загалом сьогодні додому повернулося 185 українських захисників: воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Частина перебувала в полоні ще з 2022 року.


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Теги: волиняни, полон, повернення
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