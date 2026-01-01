В Україну з російського полону повернулись 185 військових та один цивільний

Україна та росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 185 українських військових та один цивільний.Про це повідомив президент УкраїниСеред тих, кого вдалося повернути, військові Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які захищали Україну в Маріуполі, зокрема на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.Є й ті, хто перебував у полоні ще з 2022 року, а також учасник вертолітної операції з прориву на оточену «Азовсталь». Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що додому повертаються і батько з сином, які воювали в одній бригаді та потрапили в полон з різницею в один день у 2022 році.Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому ж виповнилося 62 роки. Крім рядових і сержантів, із полону повернули двох офіцерів, кажуть у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.