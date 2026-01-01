Півонії - за донат: лучанка збирає кошти на підрозділ свого чоловіка
Сьогодні, 18:19
Четвертий рік поспіль лучанка Анна Безвербна разом з доньками віддає півонії за донати, аби зібрати кошти на підтримку підрозділу свого чоловіка, який є військовослужбовцем.
Ініціатива традиційно стартує в сезон цвітіння півоній, розповіла у коментарі misto.media дружина військового Анна Безвербна.
«Мій чоловік уже четвертий рік захищає нас, і ми з дітьми намагаємося долучатися і допомагати його підрозділу. Це наша щорічна сезонна традиція», — розповіла Анна.
Квіти для акції передають друзі та знайомі, які вирощують власноруч, а за самі букети не ставлять фіксовану ціну.
«Ми орієнтуємося на донати — хто скільки може. Буває і 50 гривень, і 500, а іноді люди не беруть квіти і залишають значно більші суми», — каже Анна.
Цього року ціль збору — 250 тис. грн. Станом на зараз родині вдалося зібрати 28,5 тис. грн.
Вилучені кошти спрямують на потреби батальйону безпілотних систем 5 ОШБр, де служить чоловік Анни.
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Ініціатива традиційно стартує в сезон цвітіння півоній, розповіла у коментарі misto.media дружина військового Анна Безвербна.
«Мій чоловік уже четвертий рік захищає нас, і ми з дітьми намагаємося долучатися і допомагати його підрозділу. Це наша щорічна сезонна традиція», — розповіла Анна.
Квіти для акції передають друзі та знайомі, які вирощують власноруч, а за самі букети не ставлять фіксовану ціну.
«Ми орієнтуємося на донати — хто скільки може. Буває і 50 гривень, і 500, а іноді люди не беруть квіти і залишають значно більші суми», — каже Анна.
Цього року ціль збору — 250 тис. грн. Станом на зараз родині вдалося зібрати 28,5 тис. грн.
Вилучені кошти спрямують на потреби батальйону безпілотних систем 5 ОШБр, де служить чоловік Анни.
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