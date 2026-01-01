Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 6 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний, місцями значний дощ, гроза. Вдень подекуди невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 6 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний, місцями значний дощ, гроза. Вдень подекуди невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°.
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