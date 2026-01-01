Найбільше трудових мігрантів на Волині – з Індії та Бангладешу





Про це під час пресконференції у п'ятницю, 5 червня, повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає



За його словами, усі трудові мігранти перебувають в Україні на законних підставах, адже для їхнього працевлаштування необхідно отримати відповідний дозвіл.



«Будь-який трудовий мігрант в Україні перебуває на законних підставах. Станом на сьогодні Державний центр зайнятості наділений повноваженнями видавати дозволи на працевлаштування іноземців. Зараз у нас в області є 99 таких дозволів», – зазначив Романюк.



Він додав, що не вбачає ризиків у нинішній кількості іноземних працівників на Волині.



«Якщо повернутися до цифри 99, я вважаю, що це небагато. Цифри говорять самі за себе і ризиків у тому, що багато мігрантів, не бачу», – сказав посадовець.



Водночас Романюк висловив сподівання, що покращення безпекової ситуації в країні сприятиме поверненню українців із-за кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині станом на початок червня офіційно працевлаштовані 99 іноземних громадян. Найбільше серед них вихідців з Індії та Бангладешу.Про це під час пресконференції у п'ятницю, 5 червня, повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА, передає "Конкурент" За його словами, усі трудові мігранти перебувають в Україні на законних підставах, адже для їхнього працевлаштування необхідно отримати відповідний дозвіл.«Будь-який трудовий мігрант в Україні перебуває на законних підставах. Станом на сьогодні Державний центр зайнятості наділений повноваженнями видавати дозволи на працевлаштування іноземців. Зараз у нас в області є 99 таких дозволів», – зазначив Романюк.Він додав, що не вбачає ризиків у нинішній кількості іноземних працівників на Волині.«Якщо повернутися до цифри 99, я вважаю, що це небагато. Цифри говорять самі за себе і ризиків у тому, що багато мігрантів, не бачу», – сказав посадовець.Водночас Романюк висловив сподівання, що покращення безпекової ситуації в країні сприятиме поверненню українців із-за кордону.

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