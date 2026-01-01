Найбільше трудових мігрантів на Волині – з Індії та Бангладешу
Сьогодні, 20:38
На Волині станом на початок червня офіційно працевлаштовані 99 іноземних громадян. Найбільше серед них вихідців з Індії та Бангладешу.
Про це під час пресконференції у п'ятницю, 5 червня, повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає "Конкурент".
За його словами, усі трудові мігранти перебувають в Україні на законних підставах, адже для їхнього працевлаштування необхідно отримати відповідний дозвіл.
«Будь-який трудовий мігрант в Україні перебуває на законних підставах. Станом на сьогодні Державний центр зайнятості наділений повноваженнями видавати дозволи на працевлаштування іноземців. Зараз у нас в області є 99 таких дозволів», – зазначив Романюк.
Він додав, що не вбачає ризиків у нинішній кількості іноземних працівників на Волині.
«Якщо повернутися до цифри 99, я вважаю, що це небагато. Цифри говорять самі за себе і ризиків у тому, що багато мігрантів, не бачу», – сказав посадовець.
Водночас Романюк висловив сподівання, що покращення безпекової ситуації в країні сприятиме поверненню українців із-за кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це під час пресконференції у п'ятницю, 5 червня, повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає "Конкурент".
За його словами, усі трудові мігранти перебувають в Україні на законних підставах, адже для їхнього працевлаштування необхідно отримати відповідний дозвіл.
«Будь-який трудовий мігрант в Україні перебуває на законних підставах. Станом на сьогодні Державний центр зайнятості наділений повноваженнями видавати дозволи на працевлаштування іноземців. Зараз у нас в області є 99 таких дозволів», – зазначив Романюк.
Він додав, що не вбачає ризиків у нинішній кількості іноземних працівників на Волині.
«Якщо повернутися до цифри 99, я вважаю, що це небагато. Цифри говорять самі за себе і ризиків у тому, що багато мігрантів, не бачу», – сказав посадовець.
Водночас Романюк висловив сподівання, що покращення безпекової ситуації в країні сприятиме поверненню українців із-за кордону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинському селі закрили гімназію: батьки обурюються
Сьогодні, 21:15
Після скандального відео у Луцьку знайшли водія BMW: склали чотири адмінматеріали. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
Найбільше трудових мігрантів на Волині – з Індії та Бангладешу
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 червня
Сьогодні, 20:00
Росія посилила дронові атаки через Білорусь, - ДПСУ
Сьогодні, 19:06