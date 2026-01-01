У волинському селі закрили гімназію: батьки обурюються





Про це розповів Микола Грибук.



Що каже керівництво школи про закриття



Директор гімназії Віктор Кирилюк говорить, що минулого навчального року в закладі було 56 учнів. Станом на зараз жодної заяви від батьків першокласників немає. Цього року школу закінчили 9 учнів. Залишилося 45 учнів.



"Невідомо якій варіант буде щодо наповнювання І класу. Можливо було б 4-5 дітей, але оскільки вже 4 роки говорять, що школи не буде, то батьки, які возили своїх дітей в дитячі садочки наприклад в Ківерці, вони віддавали своїх дітей також до міста Ківерці", — каже Віктор Кирилюк.



Зі слів директора, у Бодячівській гімназії працюють 14 педагогів, 6 пенсійного віку, 8 потребують працевлаштування. Вчителька Ольга Троянек каже, що це вже другий навчальний заклад, ліквідація якого відбувається під час її трудового стажу.



"Я з сусіднього села Звози, перед тим в нас теж закрили школу. Я рік побула вдома. Мені тут директор запропонував місце в І класі. Я тут пропрацювала рік – педагог організатор і вчитель І класу. Дуже сумно, коли будуть закривати цю школу", — каже вчителька.



Батьки школярів хвилюються, де навчатимуться їхні діти



Мама першокласника Євгенія Котюга каже, що у відповіді на офіційні звернення у Ківерцівську міську раду щодо недопущення ліквідації навчального закладу, написалищо у закладі немає укриття, яке б відповідало безпековим умовам та внутрішніх туалетів для 5-9 класів.



"В нас діти ходять в дві зміни: старші в І зміну, менші класи в ІІ зміну. Щоб укриття поміщало таку кількість дітей. З туалетами — у нас для цього є приміщення і ми готові для цього щось робити щоб той туалет був", — розповіла місцева жителька Євгенія.



Євгенія Котюга каже, що батьки пропонували компроміс міській раді — різновікову дошкільну групу, приміщення для цього є, це можна організувати. Цей варіант, зі слів жінки, взагалі не розглянули та не надали зворотної відповіді.



Місцева жителька Яна Березовська каже, що на даний момент батькам пропонують для переведення дітей три навчальних заклади на вибір — у селі Суськ, Сокиричі та Ківерцях.



"Але ми би хотіли залишити тут своїх дітей, тому що в нас село не мале, в нас є і старші, і молоді є, і дітей є багато. Хоча би молодші класи хай залишать. Сьогодні дуже важко і дуже страшно відпускати дітей далеко від себе", — каже Яна Березовська.



Ківерцівська міська рада вчителів з Бодячівської школи обіцяє працевлаштувати



В громаді нестача педагогів, тому усі вчителі з Бодячівської гімназії будуть працевлаштовані, каже головна спеціалістка гуманітарного відділу Роксолана Собуцька.



"Вже, зараз на кінець навчального року приходять директори кажуть запишіть будь ласка, бо нам треба. Хоча по закону вони самі працевлаштовують, вони роботодавці. Але в нас громада невелика, ми тісно комунікуємо, в нас є співпраця", — говорить Роксолана Собуцька.



Загалом в Ківерцівській громаді протягом п’яти років було закрито 5 малокомплектних шкіл. Бодячівська гімназія – шоста. Усього, станом на зараз в громаді функціонують 11 загальноосвітніх навчальних закладів. Учнів з Бодячева довозитимуть шкільним автобусом в Суський ліцей, відстань до нього 8 кілометрів, говорить начальник гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради Микола Грибук.



З його слів, для цього були закуплені 2 шкільні автобуси, щоб довозили учнів з напрямку Бодячів, Звози, Словатичі. Школи в Словатичах, Звозах уже оптимізовані, діти їздять на навчання до Суського ліцею. Після проведеного аудиту школу у Бодячеві теж визнали неперспективним навчальним закладом щодо фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Бодячів припинила діяльність гімназія. Таке рішення 5 червня під час сесії Ківерцівської міської ради, ухвалили 17 депутатів з 18 присутніх, один — утримався. Батьки виступили проти такого рішення.Про це розповів Суспільному начальник відділу гуманітарної політики Ківерцівської громадиДиректор гімназіїговорить, що минулого навчального року в закладі було 56 учнів. Станом на зараз жодної заяви від батьків першокласників немає. Цього року школу закінчили 9 учнів. Залишилося 45 учнів."Невідомо якій варіант буде щодо наповнювання І класу. Можливо було б 4-5 дітей, але оскільки вже 4 роки говорять, що школи не буде, то батьки, які возили своїх дітей в дитячі садочки наприклад в Ківерці, вони віддавали своїх дітей також до міста Ківерці", — каже Віктор Кирилюк.Зі слів директора, у Бодячівській гімназії працюють 14 педагогів, 6 пенсійного віку, 8 потребують працевлаштування. Вчителькакаже, що це вже другий навчальний заклад, ліквідація якого відбувається під час її трудового стажу."Я з сусіднього села Звози, перед тим в нас теж закрили школу. Я рік побула вдома. Мені тут директор запропонував місце в І класі. Я тут пропрацювала рік – педагог організатор і вчитель І класу. Дуже сумно, коли будуть закривати цю школу", — каже вчителька.Батьки школярів хвилюються, де навчатимуться їхні дітиМама першокласникакаже, що у відповіді на офіційні звернення у Ківерцівську міську раду щодо недопущення ліквідації навчального закладу, написалищо у закладі немає укриття, яке б відповідало безпековим умовам та внутрішніх туалетів для 5-9 класів."В нас діти ходять в дві зміни: старші в І зміну, менші класи в ІІ зміну. Щоб укриття поміщало таку кількість дітей. З туалетами — у нас для цього є приміщення і ми готові для цього щось робити щоб той туалет був", — розповіла місцева жителькаЄвгенія Котюга каже, що батьки пропонували компроміс міській раді — різновікову дошкільну групу, приміщення для цього є, це можна організувати. Цей варіант, зі слів жінки, взагалі не розглянули та не надали зворотної відповіді.Місцева жителькакаже, що на даний момент батькам пропонують для переведення дітей три навчальних заклади на вибір — у селі Суськ, Сокиричі та Ківерцях."Але ми би хотіли залишити тут своїх дітей, тому що в нас село не мале, в нас є і старші, і молоді є, і дітей є багато. Хоча би молодші класи хай залишать. Сьогодні дуже важко і дуже страшно відпускати дітей далеко від себе", — каже Яна Березовська.Ківерцівська міська рада вчителів з Бодячівської школи обіцяє працевлаштуватиВ громаді нестача педагогів, тому усі вчителі з Бодячівської гімназії будуть працевлаштовані, каже головна спеціалістка гуманітарного відділу"Вже, зараз на кінець навчального року приходять директори кажуть запишіть будь ласка, бо нам треба. Хоча по закону вони самі працевлаштовують, вони роботодавці. Але в нас громада невелика, ми тісно комунікуємо, в нас є співпраця", — говорить Роксолана Собуцька.Загалом в Ківерцівській громаді протягом п’яти років було закрито 5 малокомплектних шкіл. Бодячівська гімназія – шоста. Усього, станом на зараз в громаді функціонують 11 загальноосвітніх навчальних закладів. Учнів з Бодячева довозитимуть шкільним автобусом в Суський ліцей, відстань до нього 8 кілометрів, говорить начальник гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради Микола Грибук.З його слів, для цього були закуплені 2 шкільні автобуси, щоб довозили учнів з напрямку Бодячів, Звози, Словатичі. Школи в Словатичах, Звозах уже оптимізовані, діти їздять на навчання до Суського ліцею. Після проведеного аудиту школу у Бодячеві теж визнали неперспективним навчальним закладом щодо фінансування.

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