Після скандального відео у Луцьку знайшли водія BMW: склали чотири адмінматеріали. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
У Луцьку патрульні поліцейські встановили та притягнули до відповідальності водія BMW, відео з яким 5 червня 2026 року поширили у телеграм-каналі ВолиньПост.
На записі авто з механічними пошкодженнями рухалося в центрі міста, а з салону гучно лунала російська музика.
У Патрульній поліції Волинської області оперативно відреагували на цю інформацію та виявили транспортний засіб.
Встановлено, що за кермом перебував 20-річний водій BMW.
На нього склали чотири адміністративні матеріали за:
порушення правил користування зовнішніми попереджувальними сигналами;
порушення вимог щодо використання номерних знаків;
відсутність чинного страхового поліса;
технічну несправність, за якої експлуатація транспортного засобу заборонена — відсутній передбачений конструкцією бампер.
Окрім оформлення адмінматеріалів, інспектори провели з водієм профілактичну бесіду.
«Будь-які прояви зухвалої поведінки в публічному просторі та порушення законодавства не залишаться без належної реакції», - підкреслюють у Патрульній поліції Волинської області.
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На записі авто з механічними пошкодженнями рухалося в центрі міста, а з салону гучно лунала російська музика.
У Патрульній поліції Волинської області оперативно відреагували на цю інформацію та виявили транспортний засіб.
Встановлено, що за кермом перебував 20-річний водій BMW.
На нього склали чотири адміністративні матеріали за:
Окрім оформлення адмінматеріалів, інспектори провели з водієм профілактичну бесіду.
«Будь-які прояви зухвалої поведінки в публічному просторі та порушення законодавства не залишаться без належної реакції», - підкреслюють у Патрульній поліції Волинської області.
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