Після скандального відео у Луцьку знайшли водія BMW: склали чотири адмінматеріали. ВІДЕО

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На записі авто з механічними пошкодженнями рухалося в центрі міста, а з салону гучно лунала російська музика.



У Патрульній поліції Волинської області оперативно відреагували на цю інформацію та виявили транспортний засіб.



Встановлено, що за кермом перебував 20-річний водій BMW.



На нього склали чотири адміністративні матеріали за:



порушення правил користування зовнішніми попереджувальними сигналами;

порушення вимог щодо використання номерних знаків;

відсутність чинного страхового поліса;

технічну несправність, за якої експлуатація транспортного засобу заборонена — відсутній передбачений конструкцією бампер.

Окрім оформлення адмінматеріалів, інспектори провели з водієм профілактичну бесіду.



«Будь-які прояви зухвалої поведінки в публічному просторі та порушення законодавства не залишаться без належної реакції», - підкреслюють у Патрульній поліції Волинської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку патрульні поліцейські встановили та притягнули до відповідальності водія BMW, відео з яким 5 червня 2026 року поширили уНа записі авто з механічними пошкодженнями рухалося в центрі міста, а з салону гучно лунала російська музика.У Патрульній поліції Волинської області оперативно відреагували на цю інформацію та виявили транспортний засіб.Встановлено, що за кермом перебував 20-річний водій BMW.Окрім оформлення адмінматеріалів, інспектори провели з водієм профілактичну бесіду., - підкреслюють у Патрульній поліції Волинської області.

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