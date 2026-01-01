Після скандального відео у Луцьку знайшли водія BMW: склали чотири адмінматеріали. ВІДЕО

Після скандального відео у Луцьку знайшли водія BMW: склали чотири адмінматеріали. ВІДЕО
У Луцьку патрульні поліцейські встановили та притягнули до відповідальності водія BMW, відео з яким 5 червня 2026 року поширили у телеграм-каналі ВолиньПост.

На записі авто з механічними пошкодженнями рухалося в центрі міста, а з салону гучно лунала російська музика.

У Патрульній поліції Волинської області оперативно відреагували на цю інформацію та виявили транспортний засіб.

Встановлено, що за кермом перебував 20-річний водій BMW.

На нього склали чотири адміністративні матеріали за:

  • порушення правил користування зовнішніми попереджувальними сигналами;

  • порушення вимог щодо використання номерних знаків;

  • відсутність чинного страхового поліса;

  • технічну несправність, за якої експлуатація транспортного засобу заборонена — відсутній передбачений конструкцією бампер.

    • Окрім оформлення адмінматеріалів, інспектори провели з водієм профілактичну бесіду.

    «Будь-які прояви зухвалої поведінки в публічному просторі та порушення законодавства не залишаться без належної реакції», - підкреслюють у Патрульній поліції Волинської області.


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