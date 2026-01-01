На Волині усіх дітей в школах харчуватимуть безкоштовно, але є нюанси





Про це під час пресконференції 5 червня повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає



За його словами, в обласній військовій адміністрації підтримують реформу, але зараз працюють над тим, щоб знайти практичну модель організації харчування для закладів з великою кількістю учнів.



«Дуже гарна ініціатива, ми її максимально підтримуємо. Проте, вивчаючи технічну частину цього питання, ми зіштовхуємось із певними труднощами щодо практичності охоплення харчуванням одномоментно великої кількості дітей», – зазначив Романюк.



Він пояснив, що для невеликих шкіл проблем із забезпеченням харчування немає, а от для великих закладів потрібно відпрацювати ефективну логістику.



Три моделі організації харчування

У Волинській ОВА розглядають три основні форми забезпечення харчування:



Школа самостійно готує їжу на власному обладнанні.

У школі працює залучений суб’єкт господарювання, який готує харчування.

Кейтеринг – підвезення готових страв до школи без втрати якості.

Для узгодження підходів цього тижня в області провели нараду з головами громад, де детально обговорили проблемні питання. За словами Романюка, через два тижні запланована повторна нарада для остаточного врегулювання проблемних моментів.



Наразі, за інформацією Волинської ОВА, громади запевняють, що всі школи будуть забезпечені харчуванням.



60 грн на учня та питання співфінансування



Державна субвенція на харчування передбачає 60 гривень на одного учня. Водночас витрати на послугу приготування їжі мають покривати громади.



«Дискусії з цього питання тривають, щоб держава знайшла можливість додати фінансування і зняти це співфінансування з громад. Адже громади зараз і так працюють на умовах співфінансування в багатьох проєктах», – повідомив Романюк.



Таким чином, ключовими питаннями для області залишаються організація харчування у великих школах та пошук додаткового фінансування, щоб зменшити навантаження на місцеві бюджети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває підготовка до впровадження безкоштовного гарячого харчування для учнів, однак найбільші виклики стосуються великих шкіл, де в одну зміну навчається по 700-800 дітей.Про це під час пресконференції 5 червня повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА, передає "Конкурент" За його словами, в обласній військовій адміністрації підтримують реформу, але зараз працюють над тим, щоб знайти практичну модель організації харчування для закладів з великою кількістю учнів.«Дуже гарна ініціатива, ми її максимально підтримуємо. Проте, вивчаючи технічну частину цього питання, ми зіштовхуємось із певними труднощами щодо практичності охоплення харчуванням одномоментно великої кількості дітей», – зазначив Романюк.Він пояснив, що для невеликих шкіл проблем із забезпеченням харчування немає, а от для великих закладів потрібно відпрацювати ефективну логістику.Три моделі організації харчуванняУ Волинській ОВА розглядають три основні форми забезпечення харчування:Школа самостійно готує їжу на власному обладнанні.У школі працює залучений суб’єкт господарювання, який готує харчування.Кейтеринг – підвезення готових страв до школи без втрати якості.Для узгодження підходів цього тижня в області провели нараду з головами громад, де детально обговорили проблемні питання. За словами Романюка, через два тижні запланована повторна нарада для остаточного врегулювання проблемних моментів.Наразі, за інформацією Волинської ОВА, громади запевняють, що всі школи будуть забезпечені харчуванням.Державна субвенція на харчування передбачає 60 гривень на одного учня. Водночас витрати на послугу приготування їжі мають покривати громади.«Дискусії з цього питання тривають, щоб держава знайшла можливість додати фінансування і зняти це співфінансування з громад. Адже громади зараз і так працюють на умовах співфінансування в багатьох проєктах», – повідомив Романюк.Таким чином, ключовими питаннями для області залишаються організація харчування у великих школах та пошук додаткового фінансування, щоб зменшити навантаження на місцеві бюджети.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію