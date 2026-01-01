В регіоні запроваджують обмеження руху для вантажівок: що відомо
Сьогодні, 22:12
У звя'зку із підвищенням температури повітря на автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок.
Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області.
За температури повітря вище +28°C з 100:00 до 22:00 обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн.
"Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень", — кажуть дорожники.
Водночас обмеження не поширюватимуться на:
- транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;
- перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;
- перевезення живих тварин і птиці;
- військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.
На період дії обмежень водії можуть скористатися майданчиками для тимчасової стоянки, розташованими вздовж автомобільних доріг державного значення та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.
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Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області.
За температури повітря вище +28°C з 100:00 до 22:00 обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн.
"Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень", — кажуть дорожники.
Водночас обмеження не поширюватимуться на:
- транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;
- перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;
- перевезення живих тварин і птиці;
- військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.
На період дії обмежень водії можуть скористатися майданчиками для тимчасової стоянки, розташованими вздовж автомобільних доріг державного значення та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.
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