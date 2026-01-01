В регіоні запроваджують обмеження руху для вантажівок: що відомо

У звя'зку із підвищенням температури повітря на автодорогах Волині запроваджують сезонні обмеження руху вантажівок.Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури Волинської області.За температури повітря вище +28°C з 100:00 до 22:00 обмеження стосуватимуться великовагових транспортних засобів з масою понад 24 тонни та навантаженням на понад 7 тонн."Такі заходи необхідні для збереження дорожнього покриття в умовах спеки, адже за високих температур асфальтобетонне покриття стає більш вразливим до навантажень", — кажуть дорожники.Водночас обмеження не поширюватимуться на:- транспорт, що ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій;- перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів;- перевезення живих тварин і птиці;- військові перевезення та транспортування вантажів для потреб оборони.На період дії обмежень водії можуть скористатися майданчиками для тимчасової стоянки, розташованими вздовж автомобільних доріг державного значення та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.