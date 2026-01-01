Дитина ледь не загинула під колесами потяга на Волині





Про інцидент повідомив начальник станції Маневичі Юрій Лея. За його словами, подія сталася 3 червня близько 17:27 у районі несанкціонованого переходу через залізничну колію між територією ДОСААФ та ФОП Бринчука.



За інформацією залізничників, на колії перебувала неповнолітня особа з велосипедом. Машиніст рейкового автобуса застосував екстрене гальмування, що дозволило запобігти наїзду. Винуватець інциденту втік. Після зупинки та огляду місця події рух було відновлено.



Залізничники вкотре нагадують: переходити колії слід лише у спеціально відведених місцях та суворо дотримуватися правил безпеки. Неуважність або нехтування ними може коштувати життя.



Батьків закликають провести з дітьми профілактичні бесіди та нагадати про небезпеку перебування поблизу залізничних колій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах ледь не сталася трагедія на колії. На щастя, завдяки пильності локомотивної бригади та екстреному гальмуванню вдалося уникнути біди, пише “Нова доба” Про інцидент повідомив начальник станції Маневичі. За його словами, подія сталася 3 червня близько 17:27 у районі несанкціонованого переходу через залізничну колію між територією ДОСААФ та ФОП Бринчука.За інформацією залізничників, на колії перебувала неповнолітня особа з велосипедом. Машиніст рейкового автобуса застосував екстрене гальмування, що дозволило запобігти наїзду. Винуватець інциденту втік. Після зупинки та огляду місця події рух було відновлено.Залізничники вкотре нагадують: переходити колії слід лише у спеціально відведених місцях та суворо дотримуватися правил безпеки. Неуважність або нехтування ними може коштувати життя.Батьків закликають провести з дітьми профілактичні бесіди та нагадати про небезпеку перебування поблизу залізничних колій.

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