6 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує волонтерТакож особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради, ексвійськовослужбовець та ексрадник голови з питань ветеранської політики голови Волинської ОДА(на фото), член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус, музикантДень ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.Тож ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!