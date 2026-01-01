6 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує волонтер Сергій Добродомов.
Також особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради, ексвійськовослужбовець та ексрадник голови з питань ветеранської політики голови Волинської ОДА Андрій Козюра (на фото), член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.
День ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!
Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.
Тож ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!
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Також особисте свято відзначають депутат Волинської обласної ради, ексвійськовослужбовець та ексрадник голови з питань ветеранської політики голови Волинської ОДА Андрій Козюра (на фото), член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.
День ангела відзначають: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан та Федір.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку!
Щорічно в Україні 6 червня відзначають День журналіста. Саме цього дня у 1992 році Спілку журналістів України прийняли до Міжнародної федерації журналістів.
Тож ВолиньPost вітає усіх колег! Бажаємо горіти роботою, отримувати задоволення від процесу та результатів й бути гідними звання журналістів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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