Росія посилила дронові атаки через Білорусь, - ДПСУ





Про це речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив на брифінгу в Media Center Ukraine, пише



За його словами, прикордонники не фіксують нарощення угруповання військ на території Білорусі.



«Зараз росія не перекидала на територію Білорусі додаткових підрозділів, щоб загрозу для нашої країни можна було оцінити як таку, що зростає. <…> Однак росія зараз більш активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилась до війни проти нашої країни», — сказав речник ДПСУ.



Він наголосив, що не можна виключати повторного наступу чи провокацій, тому необхідно посилювати оборону й фортифікаційні укріплення на білоруському кордоні.



Також Андрій Демченко заявив, що росія дедалі активніше використовує територію Білорусі для запуску ударних дронів по Україні.



«Частина дронів, які запускає росія, щоб здійснювати масовані атаки, залітає спершу на територію Білорусі, щоб надалі залетіти через Київщину, чи через Житомирщину. І за останні кілька тижнів фіксуємо збільшення такої тактики щодо запуску дронів через Білорусь», — сказав він.



Зростання загроз із Білорусі



У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.



Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО».



18 травня Міністерство оборони Білорусі повідомило про військові навчання за участі армії рф, на яких підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що можливі наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДПСУ не спостерігає збільшення російських військ у Білорусі. Водночас росія дедалі частіше використовує повітряний простір Білорусі для запуску дронів по території України.Про це речник Держприкордонслужбиповідомив на брифінгу в Media Center Ukraine, пише Громадське За його словами, прикордонники не фіксують нарощення угруповання військ на території Білорусі.«Зараз росія не перекидала на територію Білорусі додаткових підрозділів, щоб загрозу для нашої країни можна було оцінити як таку, що зростає. <…> Однак росія зараз більш активно тисне на Білорусь, щоб вона власними силами долучилась до війни проти нашої країни», — сказав речник ДПСУ.Він наголосив, що не можна виключати повторного наступу чи провокацій, тому необхідно посилювати оборону й фортифікаційні укріплення на білоруському кордоні.Також Андрій Демченко заявив, що росія дедалі активніше використовує територію Білорусі для запуску ударних дронів по Україні.«Частина дронів, які запускає росія, щоб здійснювати масовані атаки, залітає спершу на територію Білорусі, щоб надалі залетіти через Київщину, чи через Житомирщину. І за останні кілька тижнів фіксуємо збільшення такої тактики щодо запуску дронів через Білорусь», — сказав він.У квітні президент Володимир Зеленський повідомляв, що в прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. А на початку травня глава держави заявляв про «специфічну активність» з боку Білорусі біля кордону України.Пізніше українська розвідка попередила, що російська сторона намагається долучити Білорусь до нових агресивних операцій — «або в напрямку України, або однієї з країн НАТО».18 травня Міністерство оборони Білорусі повідомило про військові навчання за участі армії рф, на яких підрозділи нібито тренуватимуть бойове застосування ядерної зброї.Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що можливі наступальні операції з боку Білорусі є цілком реальними.

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