У центрі Луцька молодики з BMW гучно вмикали російську музику: відео обурило містян

У центрі Луцька молодики з BMW гучно вмикали російську музику: відео обурило містян
У центрі Луцька, біля ЦУМу, 5 червня в обідню пору молодики, які їхали на BMW, гучно вмикали російську музику. Відео інциденту надіслали до редакції ВолиньPost обурені лучани.

На записі чути фрагмент треку з доволі провокативним змістом:
«За монетку, за таблеточку,
сняли нашу малолеточку…»

Як зазначають ті, хто повідомив про подію, вони також просять правоохоронців перевірити можливу причетність водія та пасажирів до ймовірної ДТП, оскільки авто з механічними пошкодженнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, російська музика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну з російського полону повернулись 185 військових та один цивільний
Сьогодні, 16:54
Їхав з лікарні разом із вагітною дружиною: на Волині мобілізували священника УПЦ МП
Сьогодні, 16:40
У центрі Луцька молодики з BMW гучно вмикали російську музику: відео обурило містян
Сьогодні, 16:30
Поліг на війні: на Волині попрощалися з воїном Олександром Шишком
Сьогодні, 15:42
Фіктивне працевлаштування: повідомили про підозру ще двом працівницям луцького ліцею
Сьогодні, 15:11
Медіа
відео
1/8