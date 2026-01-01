У центрі Луцька молодики з BMW гучно вмикали російську музику: відео обурило містян





На записі чути фрагмент треку з доволі провокативним змістом:

«За монетку, за таблеточку,

сняли нашу малолеточку…»



Як зазначають ті, хто повідомив про подію, вони також просять правоохоронців перевірити можливу причетність водія та пасажирів до ймовірної ДТП, оскільки авто з механічними пошкодженнями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центрі Луцька, біля ЦУМу, 5 червня в обідню пору молодики, які їхали на BMW, гучно вмикали російську музику. Відео інциденту надіслали до редакції ВолиньPost обурені лучани.На записі чути фрагмент треку з доволі провокативним змістом:«За монетку, за таблеточку,сняли нашу малолеточку…»Як зазначають ті, хто повідомив про подію, вони також просять правоохоронців перевірити можливу причетність водія та пасажирів до ймовірної ДТП, оскільки авто з механічними пошкодженнями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію