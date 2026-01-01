У центрі Луцька молодики з BMW гучно вмикали російську музику: відео обурило містян
Сьогодні, 16:30
У центрі Луцька, біля ЦУМу, 5 червня в обідню пору молодики, які їхали на BMW, гучно вмикали російську музику. Відео інциденту надіслали до редакції ВолиньPost обурені лучани.
На записі чути фрагмент треку з доволі провокативним змістом:
«За монетку, за таблеточку,
сняли нашу малолеточку…»
Як зазначають ті, хто повідомив про подію, вони також просять правоохоронців перевірити можливу причетність водія та пасажирів до ймовірної ДТП, оскільки авто з механічними пошкодженнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На записі чути фрагмент треку з доволі провокативним змістом:
«За монетку, за таблеточку,
сняли нашу малолеточку…»
Як зазначають ті, хто повідомив про подію, вони також просять правоохоронців перевірити можливу причетність водія та пасажирів до ймовірної ДТП, оскільки авто з механічними пошкодженнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центрі Луцька молодики з BMW гучно вмикали російську музику: відео обурило містян
Сьогодні, 16:30
Фіктивне працевлаштування: повідомили про підозру ще двом працівницям луцького ліцею
Сьогодні, 15:11