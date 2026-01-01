Фіктивне працевлаштування: повідомили про підозру ще двом працівницям луцького ліцею

У ході досудового розслідування незаконних дій керівництва одного з ліцеїв міста Луцьк встановлено ще двох причетних до схеми фіктивного працевлаштування чоловіків у навчальний заклад заради відстрочки від мобілізації.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Відтак за процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури ще двом працівницям ліцею, серед яких – заступниця директора, повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Нагадаємо, у травні 2026 року про підозру за ч.5 ст. 191 КК України повідомлено директору, заступнику директора та секретарю ліцею.Встановлено, що підозрювані фіктивно працевлаштовували та системно табелювали робочий час 19 найнятих працівників, котрі фактично не виконували службові обов'язки, не бували на робочому місці, а заробітну плату віддавали організаторам схеми.У такий спосіб здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів на загальну суму близько 3 млн гривень.Більшість фіктивно працевлаштованих працівників є чоловіками призовного віку, які мали на меті отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.