Яку посаду ексначальник поліції Волині отримав у штурмовій бригаді «Лють»

Яку посаду ексначальник поліції Волині отримав у штурмовій бригаді «Лють»
Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Олег Сліпчук після звільнення був призначений заступником начальника об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Про це Суспільному повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит.

«Олег Сліпчук був звільнений з посади начальника ГУ Нацполіції Волині 22 вересня 2026 року і того ж дня був переведений для подальшого проходження служби до Департаменту поліції особливого призначення», — йдеться у відповіді.

Які завдання виконуватиме полковник поліції в об'єднаній штурмовій бригаді — Суспільному такої інформації не уточнили. Також у Департаменті комунікацій, посилаючись на службову інформацію про особовий склад, не відповіли на запитання, чи має Олег Сліпчук досвід участі у бойових діях.

Що відомо про звільнення Олега Сліпчука

Про звільнення начальника Нацполіції Волині Олега Сліпчука стало відомо 22 вересня 2026 року. У коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук повідомила, що рішення про звільнення з поліції та перехід у бригаду «Лють» керівник прийняв за власною ініціативою.

Як додала 22 вересня у коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, департамент внутрішньої безпеки Нацполіції проводив перевірку у зв'язку з відомостями у справі «Карфаген», яку розслідує НАБУ і у матеріалах якої згадується син керівника Нацполіції Волині Данило Сліпчук, головний спеціаліст Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора.

Натомість у відповідь на інформаційний запит Суспільному повідомили, що Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України не проводив щодо керівника поліції Волині Олега Сліпчука службового розслідування.

Довідково: З 22 вересня тимчасово виконує обовʼязки начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області перший заступник начальника Віталій Кондратюк, додала речниця Ольга Бузулук.

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Теги: Волинь, поліція, Лють, керівник
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