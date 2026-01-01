Яку посаду ексначальник поліції Волині отримав у штурмовій бригаді «Лють»

Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Олег Сліпчук після звільнення був призначений заступником начальника об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».



Про це



«Олег Сліпчук був звільнений з посади начальника ГУ Нацполіції Волині 22 вересня 2026 року і того ж дня був переведений для подальшого проходження служби до Департаменту поліції особливого призначення», — йдеться у відповіді.



Які завдання виконуватиме полковник поліції в об'єднаній штурмовій бригаді — Суспільному такої інформації не уточнили. Також у Департаменті комунікацій, посилаючись на службову інформацію про особовий склад, не відповіли на запитання, чи має Олег Сліпчук досвід участі у бойових діях.



Що відомо про звільнення Олега Сліпчука



Про звільнення начальника Нацполіції Волині Олега Сліпчука стало відомо 22 вересня 2026 року. У коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук повідомила, що рішення про звільнення з поліції та перехід у бригаду «Лють» керівник прийняв за власною ініціативою.



Як додала 22 вересня у коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, департамент внутрішньої безпеки Нацполіції проводив перевірку у зв'язку з відомостями у справі «Карфаген», яку розслідує НАБУ і у матеріалах якої згадується син керівника Нацполіції Волині Данило Сліпчук, головний спеціаліст Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора.



Натомість у відповідь на інформаційний запит Суспільному повідомили, що Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України не проводив щодо керівника поліції Волині Олега Сліпчука службового розслідування.



Довідково: З 22 вересня тимчасово виконує обовʼязки начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області перший заступник начальника Віталій Кондратюк, додала речниця Ольга Бузулук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! після звільнення був призначений заступником начальника об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють».Про це Суспільному повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит.«Олег Сліпчук був звільнений з посади начальника ГУ Нацполіції Волині 22 вересня 2026 року і того ж дня був переведений для подальшого проходження служби до Департаменту поліції особливого призначення», — йдеться у відповіді.Які завдання виконуватиме полковник поліції в об'єднаній штурмовій бригаді — Суспільному такої інформації не уточнили. Також у Департаменті комунікацій, посилаючись на службову інформацію про особовий склад, не відповіли на запитання, чи має Олег Сліпчук досвід участі у бойових діях.Про звільнення начальника Нацполіції Волині Олега Сліпчука стало відомо 22 вересня 2026 року. У коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волиніповідомила, що рішення про звільнення з поліції та перехід у бригаду «Лють» керівник прийняв за власною ініціативою.Як додала 22 вересня у коментарі Суспільному речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, департамент внутрішньої безпеки Нацполіції проводив перевірку у зв'язку з відомостями у справі «Карфаген», яку розслідує НАБУ і у матеріалах якої згадується, головний спеціаліст Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора.Натомість у відповідь на інформаційний запит Суспільному повідомили, що Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції України не проводив щодо керівника поліції Волині Олега Сліпчука службового розслідування.З 22 вересня тимчасово виконує обовʼязки начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області перший заступник начальника, додала речниця Ольга Бузулук.

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