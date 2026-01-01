Начальник поліції Волині Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади «Лють»

Начальник поліції Волині Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади «Лють»
Начальник Головного управління Нацполіції у Волинській області Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Про це він повідомив у коментарі сайту новин Луцька та Волині «Конкурент».

За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки.

Перевірку проводить Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у зв’язку з відомостями зі справи «Карфаген», яку розслідує НАБУ.

У матеріалах провадження згадується син Сліпчука Данило.

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Нацполіція наразі не має фактів, які підтверджували б причетність самого Олега Сліпчука до можливих правопорушень у цьому провадженні.

«Лють» – об’єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті.


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Теги: поліція, Волинь, Лють
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