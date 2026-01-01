Начальник поліції Волині Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади «Лють»

Олег Сліпчук перейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють».



Про це він



За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки.



Перевірку проводить Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у зв’язку з відомостями зі справи «Карфаген», яку розслідує НАБУ.



У матеріалах провадження згадується син Сліпчука Данило.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Несе особисту відповідальність»: начальник поліції Волині Олег Сліпчук про розслідування НАБУ у справі щодо свого сина



Нацполіція наразі не має фактів, які підтверджували б причетність самого Олега Сліпчука до можливих правопорушень у цьому провадженні.



«Лють» – об’єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління Нацполіції у Волинській областіперейшов до штурмової бригади Нацполіції «Лють».Про це він повідомив у коментарі сайту новин Луцька та Волині «Конкурент».За словами Сліпчука, рішення про перехід він ухвалив за власною ініціативою, щоб його перебування на керівній посаді не давало підстав для сумнівів у неупередженості внутрішньої перевірки.Перевірку проводить Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у зв’язку з відомостями зі справи «Карфаген», яку розслідує НАБУ.У матеріалах провадженняЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Нацполіція наразі не має фактів, які підтверджували б причетність самого Олега Сліпчука до можливих правопорушень у цьому провадженні.«Лють» – об’єднана штурмова бригада Національної поліції, яка разом з іншими підрозділами Сил оборони виконує бойові завдання на фронті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію