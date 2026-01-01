У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів
Сьогодні, 12:11
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів, які отримали назви «Іванко Чистий» і «Тарас Мокрий».
Про це 22 вересня повідомили в міському управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.
"Знайомтеся з новачками: Іванко Чистий.
Чому його так називали? Бо навіть у суворі часи середньовіччя дбав про чистоту - себе і навколо себе. А сьогодні він символізує екологічну свідомість лучан та наш курс на програму «нуль відходів».
Зустрітися з Іваном Чистим можна на вулиці Лесі Українки біля будинку 16.
Тарас Мокрий. Мав особливий дар — точно відчував, де під землею тече найчистіша вода, і вказував місця для нових криниць. Сьогодні його місію підтримує «Луцькводоканал», який забезпечує якісною водою Луцьк та 14 навколишніх сіл. Побачити Тараса Мокрого можна біля фонтану у сквері навпроти ліцею № 4.", - йдеться в повідомленні.
Ці скульптури кликунів створені завдяки КП «Луцькводоканал» у межах проєкту «Луцький кликун». Проєкт ініційований та реалізується Управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2015 року з метою підвищення туристичної привабливості Луцька.
Авторкою цих, як і багатьох інших скульптур, є скульпторка Ніка Музичко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 22 вересня повідомили в міському управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.
"Знайомтеся з новачками: Іванко Чистий.
Чому його так називали? Бо навіть у суворі часи середньовіччя дбав про чистоту - себе і навколо себе. А сьогодні він символізує екологічну свідомість лучан та наш курс на програму «нуль відходів».
Зустрітися з Іваном Чистим можна на вулиці Лесі Українки біля будинку 16.
Тарас Мокрий. Мав особливий дар — точно відчував, де під землею тече найчистіша вода, і вказував місця для нових криниць. Сьогодні його місію підтримує «Луцькводоканал», який забезпечує якісною водою Луцьк та 14 навколишніх сіл. Побачити Тараса Мокрого можна біля фонтану у сквері навпроти ліцею № 4.", - йдеться в повідомленні.
Ці скульптури кликунів створені завдяки КП «Луцькводоканал» у межах проєкту «Луцький кликун». Проєкт ініційований та реалізується Управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2015 року з метою підвищення туристичної привабливості Луцька.
Авторкою цих, як і багатьох інших скульптур, є скульпторка Ніка Музичко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судитимуть 22-річного хмельничанина за розбещення неповнолітньої та дитячу порнографію
Сьогодні, 12:45
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів
Сьогодні, 12:11