У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів





Про це 22 вересня



"Знайомтеся з новачками: Іванко Чистий.



Чому його так називали? Бо навіть у суворі часи середньовіччя дбав про чистоту - себе і навколо себе. А сьогодні він символізує екологічну свідомість лучан та наш курс на програму «нуль відходів».

Зустрітися з Іваном Чистим можна на вулиці Лесі Українки біля будинку 16.



Тарас Мокрий. Мав особливий дар — точно відчував, де під землею тече найчистіша вода, і вказував місця для нових криниць. Сьогодні його місію підтримує «Луцькводоканал», який забезпечує якісною водою Луцьк та 14 навколишніх сіл. Побачити Тараса Мокрого можна біля фонтану у сквері навпроти ліцею № 4.", - йдеться в повідомленні.



Ці скульптури кликунів створені завдяки КП «Луцькводоканал» у межах проєкту «Луцький кликун». Проєкт ініційований та реалізується Управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2015 року з метою підвищення туристичної привабливості Луцька.



Авторкою цих, як і багатьох інших скульптур, є скульпторка Ніка Музичко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів, які отримали назви «Іванко Чистий» і «Тарас Мокрий».Про це 22 вересня повідомили в міському управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради."Знайомтеся з новачками:Чому його так називали? Бо навіть у суворі часи середньовіччя дбав про чистоту - себе і навколо себе. А сьогодні він символізує екологічну свідомість лучан та наш курс на програму «нуль відходів».Зустрітися з Іваном Чистим можна на вулиці Лесі Українки біля будинку 16.. Мав особливий дар — точно відчував, де під землею тече найчистіша вода, і вказував місця для нових криниць. Сьогодні його місію підтримує «Луцькводоканал», який забезпечує якісною водою Луцьк та 14 навколишніх сіл. Побачити Тараса Мокрого можна біля фонтану у сквері навпроти ліцею № 4.", - йдеться в повідомленні.Ці скульптури кликунів створені завдяки КП «Луцькводоканал» у межах проєкту «Луцький кликун». Проєкт ініційований та реалізується Управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2015 року з метою підвищення туристичної привабливості Луцька.Авторкою цих, як і багатьох інших скульптур, є скульпторка

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