У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів

У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів, які отримали назви «Іванко Чистий» і «Тарас Мокрий».

Про це 22 вересня повідомили в міському управлінні туризму та промоції міста Луцької міської ради.

"Знайомтеся з новачками: Іванко Чистий.

Чому його так називали? Бо навіть у суворі часи середньовіччя дбав про чистоту - себе і навколо себе. А сьогодні він символізує екологічну свідомість лучан та наш курс на програму «нуль відходів».
Зустрітися з Іваном Чистим можна на вулиці Лесі Українки біля будинку 16.

Тарас Мокрий. Мав особливий дар — точно відчував, де під землею тече найчистіша вода, і вказував місця для нових криниць. Сьогодні його місію підтримує «Луцькводоканал», який забезпечує якісною водою Луцьк та 14 навколишніх сіл. Побачити Тараса Мокрого можна біля фонтану у сквері навпроти ліцею № 4.", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів

Ці скульптури кликунів створені завдяки КП «Луцькводоканал» у межах проєкту «Луцький кликун». Проєкт ініційований та реалізується Управлінням туризму та промоції міста Луцької міської ради з 2015 року з метою підвищення туристичної привабливості Луцька.
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів

Авторкою цих, як і багатьох інших скульптур, є скульпторка Ніка Музичко.
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів
У Луцьку встановили дві нові скульптури кликунів

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Теги: Луцьк, кликуни
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