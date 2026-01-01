Луцьким старшокласникам розповіли про національний спротив та рух опору. ФОТО

У Луцьку для учнів 11-х класів ліцею №22 провели інформаційно-просвітницький захід, присвячений національному спротиву та ролі руху опору в системі оборони України.Захід відбувся за участі та сприяння Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Волинського центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства.Зустріч організували у межах реалізації завдань, визначених Законом України «Про основи національного спротиву». Її метою стало формування оборонної та національно-патріотичної свідомості молоді, а також підготовка громадян до дій в умовах сучасних загроз.Під час заходу старшокласникам розповіли про історію становлення, специфіку діяльності та бойовий шлях Сил спеціальних операцій ЗСУ. Учнів також ознайомили з основами теорії спеціальних операцій та принципами асиметричного протистояння противнику.Окрему увагу приділили історії української визвольної боротьби – від Армії Української Народної Республіки, збройного підпілля ОУН та Української повстанської армії до сучасного руху опору.Організатори наголосили, що попередні покоління учасників визвольної боротьби зберігали українську державницьку традицію в умовах окупації та еміграції. Нині цю традицію продовжують українські військові, зокрема Сили спеціальних операцій, які беруть участь у розвитку системи національного спротиву та підготовці громадян до захисту держави.Подібні інформаційно-просвітницькі заходи спрямовані на популяризацію серед молоді ідеї національного спротиву та підвищення готовності громадян до участі у захисті України.