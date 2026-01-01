Хочу на море! Топ-5 туристичних напрямків осені 2026





Балканська Адріатика. Пляжі без небажаних сусідів

Щоб не зустрічатися на пляжі та в ресторанах із натовпом мешканців країни-агресора, українські туристи обирають курорти балканських країн. Для громадян Росії в'їзд до Хорватії, Чорногорії (з 1 вересня 2026 року) та Албанії виключно за візами. Українські туристи мають право безвізових подорожей

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Переваги осінньої відпустки на узбережжі Адріатики:



температура морської води у вересні +23-25°С;

температура повітря вдень +24-27 С, вночі +17-20°С;

пляжі працюють; відпочиваючих на 50-80% менше порівняно із серпнем;

найкращий сезон пейзажних фотосесій у заповідниках Дурмітор, Плітвицькі озера, у долині Вальбони та на острові Крка;

традиційні свята врожаю з гастрофестивалями та концертами;

відмінні умови для міських екскурсій у Которі, Пулі, Спліті, Дубровнику, Саранді;

ще працюють популярні поромні маршрути на острови та сусідні країни.

Цього сезону популярний формат осінніх турів на Адріатику – «тільки проживання». Туристи через онлайн турагенцію АНЕКС Тур бронюють за вигідними цінами номери в готелях на різних курортах узбережжя Адріатичного та Іонічного морів. Спосіб проїзду, маршрут, склад групи визначають туристи самостійно. Максимальна адаптивність подорожі вкрай актуальна цього сезону.



Гостинна Туреччина. Османська розкіш оксамитового сезону

Температура води у Середземному морі біля берегів Туреччини дозволяє купатися до листопада. Перша половина осені на турецькому узбережжі – гарячий сезон для вимогливих туристів. На 100% працює туристична інфраструктура, водні розваги, аквапарки, сувенірні ринки. Восени 2026 року традиційно в топі гарячі пакетні тури з прямим перельотом і проживанням в готелях все включено класу 4-5*.



Популярні комбіновані подорожі до Туреччини. Частина відпустки – біля моря у Кемері, Мармарисі, Аланії чи Сиде. Частину відпустки туристи проводять:



у Каппадокії (у вересні-жовтні чудові умови для польотів на повітряних кулях, відсоток скасування мінімальний);

у Стамбулі (найкращий час для прогулянок містом, знайомство з візантійськими та османськими пам'ятками, морськими прогулянками по Босфору та на Принцеві острови, купівлі модних новинок).

Сонячний Кіпр. Гарантована пролонгація літа

Температура повітря +26-28 ° С, температура морської води +23-26 °; стиглі інжири, виноград та гранати; зграї фламінго на солоних озерах Пафосу та Ларнакі. У 2026 році 54 пляжі Кіпру отримали за бездоганну чистоту та відмінну інфраструктуру Блакитні Прапори. Популярні осінні курорти - Ларнака, Айя-Напа, Пафос, Лімасол, Найдешевші тури з прямим перельотом в готелі 3-4 * зі сніданками.



Екзотичний В'єтнам. Інстаграмна подорож

Початок високого осіннього сезону 2026 дозволяє українським туристам познайомитись із приголомшливою туристичною інфраструктурою модного в'єтнамського курорту Фантьєт. Доступні пакетні тури з прямим перельотом, страховкою та трансфером у готелі.



Чим цікавий осінній В'єтнам:



тепле море; пляжі з піщаними пляжами та пологим входом;

відмінні умови для серфінгу та кайтсерфінгу;

готелі на першій лінії з великою територією, приватними пляжами, ресторанами, велнес центрами.

Інстаграм сторінки туристів переповнені фотографіями на тлі помаранчевих дюн півострова Муй Не, різнокольорових стін Червоного Каньйону і білих дюн біля озера з лотосами.



Життєрадісний Єгипет. Затишна дача для закоханих у море та манго

Для тисяч українських сімей осіння відпустка в Єгипті стала справжньою традицією. Літня спека вже відступила. Умови для купання в Червоному морі та снорклінгу у коралових рифів – чудові. Прилавки вуличних торговців завалені стиглими манго десятками сортів. У топі путівки до сімейних готелів з аквапарками, готелі все включено з великою територією та респектабельні резорти формату 16+.



100% антистрес та повне перезавантаження. Так запам'ятовується осінній відпочинок біля моря, якщо враховано всі очікування туристів. Сезон лише починається. Ловіть момент зараз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Що, не встигли влітку відпочити на морі? Тоді настав час планувати осінню відпустку біля моря. Осінь – сезон справжніх поціновувачів довгих запливів у теплій морській воді, релаксу на пляжах, дегустацій місцевих делікатесів, повільних прогулянок на заході сонця та лінивого шопінгу. Тревел експерти онлайн турагенції Анекс Тур підказали 5 топових напрямків осіннього відпочинку 2026 року.Щоб не зустрічатися на пляжі та в ресторанах із натовпом мешканців країни-агресора, українські туристи обирають курорти балканських країн. Для громадян Росії в'їзд до Хорватії, Чорногорії (з 1 вересня 2026 року) та Албанії виключно за візами. Українські туристи мають право безвізових подорожейПереваги осінньої відпустки на узбережжі Адріатики:Цього сезону популярний формат осінніх турів на Адріатику – «тільки проживання». Туристи через онлайн турагенцію АНЕКС Тур бронюють за вигідними цінами номери в готелях на різних курортах узбережжя Адріатичного та Іонічного морів. Спосіб проїзду, маршрут, склад групи визначають туристи самостійно. Максимальна адаптивність подорожі вкрай актуальна цього сезону.Температура води у Середземному морі біля берегів Туреччини дозволяє купатися до листопада. Перша половина осені на турецькому узбережжі – гарячий сезон для вимогливих туристів. На 100% працює туристична інфраструктура, водні розваги, аквапарки, сувенірні ринки. Восени 2026 року традиційно в топі гарячі пакетні тури з прямим перельотом і проживанням в готелях все включено класу 4-5*.Популярні комбіновані подорожі до Туреччини. Частина відпустки – біля моря у Кемері, Мармарисі, Аланії чи Сиде. Частину відпустки туристи проводять:Температура повітря +26-28 ° С, температура морської води +23-26 °; стиглі інжири, виноград та гранати; зграї фламінго на солоних озерах Пафосу та Ларнакі. У 2026 році 54 пляжі Кіпру отримали за бездоганну чистоту та відмінну інфраструктуру Блакитні Прапори. Популярні осінні курорти - Ларнака, Айя-Напа, Пафос, Лімасол, Найдешевші тури з прямим перельотом в готелі 3-4 * зі сніданками.Початок високого осіннього сезону 2026 дозволяє українським туристам познайомитись із приголомшливою туристичною інфраструктурою модного в'єтнамського курорту Фантьєт. Доступні пакетні тури з прямим перельотом, страховкою та трансфером у готелі.Чим цікавий осінній В'єтнам:Інстаграм сторінки туристів переповнені фотографіями на тлі помаранчевих дюн півострова Муй Не, різнокольорових стін Червоного Каньйону і білих дюн біля озера з лотосами.Для тисяч українських сімей осіння відпустка в Єгипті стала справжньою традицією. Літня спека вже відступила. Умови для купання в Червоному морі та снорклінгу у коралових рифів – чудові. Прилавки вуличних торговців завалені стиглими манго десятками сортів. У топі путівки до сімейних готелів з аквапарками, готелі все включено з великою територією та респектабельні резорти формату 16+.100% антистрес та повне перезавантаження. Так запам'ятовується осінній відпочинок біля моря, якщо враховано всі очікування туристів. Сезон лише починається. Ловіть момент зараз.

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