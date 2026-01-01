Кабмін хоче розширити межі міста на Волині: територію планують збільшити на понад 171 гектар

Кабмін хоче розширити межі міста на Волині: територію планують збільшити на понад 171 гектар
Місто Любомль на Волині розширять за рахунок територій Любомльської міської та Вишнівської сільської територіальних громад.

Про це пише Судово-юридична газета.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови 16093, яким пропонується розширити межі міста Любомль Ковельського району Волинської області.

Згідно з проєктом, територію міста планують збільшити на 171,78 га за рахунок земель Любомльської міської та Вишнівської сільської територіальних громад.

Таким чином, після зміни меж загальна площа населеного пункта становитиме 1370,38 га.

На думку урядовців, проєкт дозволить фактично та юридично закріпити межі міста Любомль для створення повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.

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Теги: Любомль, межі
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