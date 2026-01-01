В Україні готують нову «Зимову підтримку»: хто отримає виплати вже у жовтні
Сьогодні, 14:23
В Україні готують нову програму «Зимова підтримка» на опалювальний сезон 2026–2027 років. Допомогу планують виплачувати через спеціальний гуманітарний рахунок, а механізм розподілу коштів має забезпечити адресне отримання підтримки.
Підготовка до майбутньої зими вже триває. Зокрема, в Україні розширюють можливості гуманітарного рахунку, який оновили напередодні нового опалювального сезону.
Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, механізм роботи рахунку адаптували до умов воєнного стану. Очікується, що це дозволить оперативніше спрямовувати фінансову допомогу громадянам та запобігати випадкам, коли одна й та сама людина отримує аналогічну підтримку з кількох джерел.
Наразі Мінсоцполітики та міжнародні партнери працюють над новою «Зимовою підтримкою» на сезон 2027 року. Кошти поступатимуть саме на гуманітарний рахунок від партнерів, які надалі зможуть проконтролювати їх перерозподіл на потреби громадян.
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Наразі відомо, що:
«Зимова підтримка» вже готується,
фінансову допомогу отримають близько 104 тисячі домогосподарств,
визначено, кому саме дадуть – це жителі прифронтових громад з-поміж вразливих категорій.
У Мінсоцполітики додатково пояснили, в чому особливість гуманітарного рахунку. Він дає можливість поєднати підтримку донорів та державну систему соцзахисту. Наприклад, так було раніше виплачено допомогу в розмірі 6500 гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А від ЮНІСЕФ.
По цьому принципу буде реалізовано нову «Зимову підтримку» на сезон-2027. В уряді зазначили, що майбутня зима буде складною, тому підготовка вже ведеться. Українцям повідомили, що підтримку нададуть вже у жовтні 2026 року, а не посеред зими.
Точний формат і суми виплат наразі ще не анонсовано. Видання принагідно нагадає, що минулого опалювального періоду держава надавала:
1000 гривень для всіх українців,
6500 гривень для тих, хто належить до вразливих категорій громадян.
Окрім коштів, робився акцент на тарифах. Ціни на газ та електроенергію зафіксували на всю зиму, а для малозабезпечених сімей ще й підготували житлові субсидії.
Наразі достеменно відомо, що тариф на газ від Нафтогазу зафіксовано до кінця квітня 2027 року.
Про намір допомогти українцям пройти новий опалювальний сезон оголосили також Карітас та ЮНІСЕФ.
Карітас наразі приймає заяви на отримання 19400 гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг або інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими.
Водночас ЮНІСЕФ пояснив, що надаватиме адресну допомогу, а сума виплати така сама – 19400 гривень. Українці зможуть за ці кошти придбати тверде паливо, теплий одяг на зиму та оплатити за газ та електроенергію.
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Підготовка до майбутньої зими вже триває. Зокрема, в Україні розширюють можливості гуманітарного рахунку, який оновили напередодні нового опалювального сезону.
Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України, механізм роботи рахунку адаптували до умов воєнного стану. Очікується, що це дозволить оперативніше спрямовувати фінансову допомогу громадянам та запобігати випадкам, коли одна й та сама людина отримує аналогічну підтримку з кількох джерел.
Наразі Мінсоцполітики та міжнародні партнери працюють над новою «Зимовою підтримкою» на сезон 2027 року. Кошти поступатимуть саме на гуманітарний рахунок від партнерів, які надалі зможуть проконтролювати їх перерозподіл на потреби громадян.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Субсидія на опалення: частина українців може залишитися без допомоги
Наразі відомо, що:
Гуманітарний рахунок та «Зимова підтримка»
У Мінсоцполітики додатково пояснили, в чому особливість гуманітарного рахунку. Він дає можливість поєднати підтримку донорів та державну систему соцзахисту. Наприклад, так було раніше виплачено допомогу в розмірі 6500 гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А від ЮНІСЕФ.
По цьому принципу буде реалізовано нову «Зимову підтримку» на сезон-2027. В уряді зазначили, що майбутня зима буде складною, тому підготовка вже ведеться. Українцям повідомили, що підтримку нададуть вже у жовтні 2026 року, а не посеред зими.
Точний формат і суми виплат наразі ще не анонсовано. Видання принагідно нагадає, що минулого опалювального періоду держава надавала:
Окрім коштів, робився акцент на тарифах. Ціни на газ та електроенергію зафіксували на всю зиму, а для малозабезпечених сімей ще й підготували житлові субсидії.
Наразі достеменно відомо, що тариф на газ від Нафтогазу зафіксовано до кінця квітня 2027 року.
Яку ще допомогу дадуть на зиму
Про намір допомогти українцям пройти новий опалювальний сезон оголосили також Карітас та ЮНІСЕФ.
Карітас наразі приймає заяви на отримання 19400 гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг або інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими.
Водночас ЮНІСЕФ пояснив, що надаватиме адресну допомогу, а сума виплати така сама – 19400 гривень. Українці зможуть за ці кошти придбати тверде паливо, теплий одяг на зиму та оплатити за газ та електроенергію.
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