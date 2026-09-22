Удари на Волині біля кордону з Польщею: в «Укрнафті» розповіли, чи є небезпека для імпорту пального

Удари на Волині біля кордону з Польщею: в «Укрнафті» розповіли, чи є небезпека для імпорту пального
Постачання пального з-за кордону триває у плановому режимі. Російські удари по прикордонню з Польщею не вплинули на обсяги імпорту.

Про це в інтерв'ю LB.ua заявив голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура.

«Наразі не бачимо перешкод для імпорту пального. Постачання необхідних для мережі обсягів триває», – сказав він.

Голова правління «Укрнафти» додав, що компанія також залучена до процесу розроблення урядом спеціальних алгоритмів безпеки під час роботи АЗС. Зокрема, у Кабміні обіцяли запровадити систему оповіщення працівників заправок про повітряну небезпеку.

«Ми позитивно оцінюємо рішення, спрямовані на посилення безпеки персоналу та клієнтів АЗК», – зазначив Кукура.

Компанія вже змінила алгоритми роботи заправок. Зокрема, АЗС повністю припиняють роботу під час будь-якого рівня загрози. В «Укрнафті» просять водіїв дуже оперативно реагувати на інструкції працівників заправок і негайно покидати територію комплексів.

«Щоб зменшити ймовірність утворення черг, персонал працює над максимально оперативним обслуговуванням. Просимо клієнтів не затримуватися після заправлення та покупок, а також не залишати автомобілі на парковках АЗК», – додав голова правління «Укрнафти».

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Теги: Росія, війна, Волинь
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