Біля Луцька на дачі виготовляли та збували наркотичні речовини

Волинські правоохоронці викрили осіб, які виготовляли та збували наркотичні засоби.Про це повідомили у поліції Волині.Реалізація матеріалів кримінального провадження відбулась днями у Луцьку та районі, в межах всеукраїнської операції «Джентельмени».Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю викрили мешканців Луцького району, які вирощували наркотичний засіб та збували його на території області.17 вересня оперативники УБН разом зі слідчими, відділом кримінального аналізу та іншими оперативними службами ГУНП, фахівцями кінологічного центру з службовими собаками, за силової підтримки спецпідрозділу і під процесуальним керівництвом прокуратури, провели санкціоновані обшуки.Зокрема, в одному з дачних будинків, який орендували фігуранти поблизу Луцька, виявили й вилучили близько 25 кілограм канабісу, вирощеного й висушеного для подальшого збуту. Також вилучили понад 300 стебел конопель, інші речові докази по справі.Обох причетних слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури, їм оголосили про підозри за ч.2 ст.307 Кримінального Кодексу України та суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з правом застави.19 вересня оперативники викрили ще двох фігурантів, які налагодили незаконний промисел: збували канабіс на території Луцька й області. Обоє – мешканці Луцька, 1974 року народження. Під час обшуків у них вилучили коноплі, канабіс, спецобладнання для вирощування наркотичного засобу (автополиви, гроубокси тощо). Вирішується питання про оголошення їм підозр за ч.1 ст. 307 КК України.Слідство триває.