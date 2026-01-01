На Полтавщині стався землетрус





Про це



"Зареєстрували землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", - йдеться в повідомленні.



У центрі наголошують, якщо ви відчували землетрус, можна залишити повідомлення про ваші відчуття за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 вересня на Полтавщині зареєстрували землетрус з параметрами магнітудою 4,2.Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю."Зареєстрували землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", - йдеться в повідомленні.У центрі наголошують, якщо ви відчували землетрус, можна залишити повідомлення про ваші відчуття за посиланням : це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

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