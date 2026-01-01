На Полтавщині стався землетрус
Сьогодні, 15:04
22 вересня на Полтавщині зареєстрували землетрус з параметрами магнітудою 4,2.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
"Зареєстрували землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", - йдеться в повідомленні.
У центрі наголошують, якщо ви відчували землетрус, можна залишити повідомлення про ваші відчуття за посиланням: це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.
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Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
"Зареєстрували землетрус в Мачухівській громаді, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних", - йдеться в повідомленні.
У центрі наголошують, якщо ви відчували землетрус, можна залишити повідомлення про ваші відчуття за посиланням: це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.
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