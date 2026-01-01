«Чан на колесах» за 3000 гривень: у Луцьку запустили незвичну послугу з доставкою

виїзний чан, який можна орендувати та встановити біля власного будинку.



Про старт такої послуги оголосив луцький підприємець та блогер Володимир Луцик. У своєму відеозверненні він повідомив, що з настанням прохолодної погоди «сезон чанитися» можна вважати відкритим.



Нагадаємо,



Головне фото - ілюстративне.



«Сезон почанитися у власному домі оголошено відкрито. Так як на вулиці вже прохолодно – прошу дуже: 3000 - за добу, і ви користуєтесь чаном у себе вдома», – розповів Володимир Луцик.



Ідея доволі цікава: щоб відпочити у гарячому чані, лучанам не обов’язково їхати за місто, орендувати садибу чи відпочинковий комплекс. Чан можна привезти безпосередньо до будинку, на дачу чи іншу придатну для його встановлення територію.



Вартість оренди становить 3000 гривень за добу. Таким чином, чан можна взяти, наприклад, для сімейного відпочинку, зустрічі з друзями, святкування або просто теплого вечора на свіжому повітрі.



Тож тепер для того, щоб «почанитися», лучанам достатньо мати відповідне місце біля дому – чан приїде до них сам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з’явилася незвична послуга для любителів відпочинку просто неба –Про старт такої послуги оголосив луцький підприємець та блогер. У своєму відеозверненні він повідомив, що з настанням прохолодної погоди «сезон чанитися» можна вважати відкритим.Нагадаємо, в Україну йде хвиля холоду , тож така послуга може стати доволі актуальною та створити особливу атмосферу для відпочинку.«Сезон почанитися у власному домі оголошено відкрито. Так як на вулиці вже прохолодно – прошу дуже:, – розповів Володимир Луцик.Ідея доволі цікава: щоб відпочити у гарячому чані, лучанам не обов’язково їхати за місто, орендувати садибу чи відпочинковий комплекс. Чан можна привезти безпосередньо до будинку, на дачу чи іншу придатну для його встановлення територію.Вартість оренди становить 3000 гривень за добу. Таким чином, чан можна взяти, наприклад, для сімейного відпочинку, зустрічі з друзями, святкування або просто теплого вечора на свіжому повітрі.Тож тепер для того, щоб «почанитися», лучанам достатньо мати відповідне місце біля дому – чан приїде до них сам.

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