В Україну йде хвиля холоду: синоптик розповів, чи будуть заморозки
Сьогодні, 16:07
В Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, пише ВСН.
"У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8…+13, вдень комфортні +22…+27", - зазначив він.
Синоптик наголосив, шо у понеділок, 21 вересня, погода зміниться.
"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8..+13, вдень +16…+21", - зауважив Постригань.
Він додав, що у період 22-25 вересня, циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди, тому періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності. Також продовжиться находження холодного повітря.
"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +12…+17", - йдеться у повідомленні.
Синоптик підкреслив, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.
"Навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз - з’являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться", - підсумував Постригань.
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Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, пише ВСН.
"У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8…+13, вдень комфортні +22…+27", - зазначив він.
Синоптик наголосив, шо у понеділок, 21 вересня, погода зміниться.
"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8..+13, вдень +16…+21", - зауважив Постригань.
Він додав, що у період 22-25 вересня, циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди, тому періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності. Також продовжиться находження холодного повітря.
"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +12…+17", - йдеться у повідомленні.
Синоптик підкреслив, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.
"Навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз - з’являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться", - підсумував Постригань.
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