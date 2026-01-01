В Україну йде хвиля холоду: синоптик розповів, чи будуть заморозки





Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, пише



"У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8…+13, вдень комфортні +22…+27", - зазначив він.



Синоптик наголосив, шо у понеділок, 21 вересня, погода зміниться.



"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8..+13, вдень +16…+21", - зауважив Постригань.



Він додав, що у період 22-25 вересня, циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди, тому періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності. Також продовжиться находження холодного повітря.



"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +12…+17", - йдеться у повідомленні.



Синоптик підкреслив, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.



"Навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз - з’являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться", - підсумував Постригань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня.Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, пише ВСН "У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8…+13, вдень комфортні +22…+27", - зазначив він.Синоптик наголосив, шо у понеділок, 21 вересня, погода зміниться."Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8..+13, вдень +16…+21", - зауважив Постригань.Він додав, що у період 22-25 вересня, циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди, тому періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності. Також продовжиться находження холодного повітря."Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +12…+17", - йдеться у повідомленні.Синоптик підкреслив, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається."Навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз - з’являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться", - підсумував Постригань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію