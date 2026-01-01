В Україну йде хвиля холоду: синоптик розповів, чи будуть заморозки

В Україну йде хвиля холоду: синоптик розповів, чи будуть заморозки
В Україні через атмосферний фронт зіпсується погода, а температура повітря знизиться вже до кінця тижня.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, пише ВСН.

"У період 18-20 вересня, пануватиме лагідне вересневе літо: переважно сонячно, сухо та маловітряно. Температура вночі +8…+13, вдень комфортні +22…+27", - зазначив він.

Синоптик наголосив, шо у понеділок, 21 вересня, погода зміниться.

"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який принесе довгоочікувані дощі. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться. Вночі +8..+13, вдень +16…+21", - зауважив Постригань.

Він додав, що у період 22-25 вересня, циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди, тому періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності. Також продовжиться находження холодного повітря.

"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7…+12, вдень +12…+17", - йдеться у повідомленні.

Синоптик підкреслив, що хвиля холоду очікується відчутною, але наразі заморозків не передбачається.

"Навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз - з’являтимуться "сонячні вікна". Бабине літо ще повернеться", - підсумував Постригань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну йде хвиля холоду: синоптик розповів, чи будуть заморозки
Сьогодні, 16:07
Як підготувати грядку під озимий часник: що внести в ґрунт восени
Сьогодні, 15:10
У Луцьку квартири подорожчали до 26%: скільки коштує купити та орендувати житло
Сьогодні, 14:16
Думав, що допомагає СБУ: у Луцьку за підпал банку покарали студента
Сьогодні, 13:11
На Волині заявили про викрадення диякона УПЦ МП: у ТЦК заперечують застосування сили
Сьогодні, 12:08
Медіа
відео
1/8