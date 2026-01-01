На Волині заявили про викрадення диякона УПЦ МП: у ТЦК заперечують застосування сили

На Волині заявили про викрадення диякона УПЦ МП: у ТЦК заперечують застосування сили
У Володимирі виникла суперечка навколо затримання диякона УПЦ МП Олега Руднічка.

В УПЦ МП стверджують, що працівники Волинського ТЦК забрали диякона прямо з його робочого місця. За їхньою версією, Олега Руднічка змусили сісти до мікроавтобуса та повезли до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Водночас у Волинському ТЦК та СП у коментарі виданню ВСН розповіли іншу версію подій.

Там повідомили, що 17 вересня у Володимирі, неподалік залізничного вокзалу, на території автомийки група оповіщення виявила чоловіка призовного віку.

За інформацією ТЦК, побачивши військовослужбовців, чоловік намагався втекти та спочатку відмовлявся надати свої персональні дані й військово-облікові документи. У цей момент із магазину вийшли жінки, які, за словами представників ТЦК, намагалися перешкодити військовослужбовцям встановити особу чоловіка.

Згодом, як зазначають у ТЦК, чоловік добровільно пройшов до службового автомобіля та надав свої анкетні дані.

Під час перевірки встановили, що він підлягає призову на військову службу, а чинного бронювання чи відстрочки від служби не має.

«Наголошуємо, що фізичної сили до громадянина не застосовувалося», — заявили у Волинському ТЦК та СП.

Чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За результатами ВЛК його визнали придатним до військової служби та призвали до однієї з військових частин Сил оборони України.

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Теги: ТЦК, мобілізація. скандал, Волинь
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