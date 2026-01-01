На Волині заявили про викрадення диякона УПЦ МП: у ТЦК заперечують застосування сили

Олега Руднічка.



В УПЦ МП стверджують, що працівники Волинського ТЦК забрали диякона прямо з його робочого місця. За їхньою версією, Олега Руднічка змусили сісти до мікроавтобуса та повезли до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.



Водночас у Волинському ТЦК та СП у коментарі виданню



Там повідомили, що 17 вересня у Володимирі, неподалік залізничного вокзалу, на території автомийки група оповіщення виявила чоловіка призовного віку.



За інформацією ТЦК, побачивши військовослужбовців, чоловік намагався втекти та спочатку відмовлявся надати свої персональні дані й військово-облікові документи. У цей момент із магазину вийшли жінки, які, за словами представників ТЦК, намагалися перешкодити військовослужбовцям встановити особу чоловіка.



Згодом, як зазначають у ТЦК, чоловік добровільно пройшов до службового автомобіля та надав свої анкетні дані.



Під час перевірки встановили, що він підлягає призову на військову службу, а чинного бронювання чи відстрочки від служби не має.



«Наголошуємо, що фізичної сили до громадянина не застосовувалося», — заявили у Волинському ТЦК та СП.



Чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За результатами ВЛК його визнали придатним до військової служби та призвали до однієї з військових частин Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі виникла суперечка навколо затримання диякона УПЦ МПВ УПЦ МП стверджують, що працівники Волинського ТЦК забрали диякона прямо з його робочого місця. За їхньою версією, Олега Руднічка змусили сісти до мікроавтобуса та повезли до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.Водночас у Волинському ТЦК та СП у коментарі виданню ВСН розповіли іншу версію подій.Там повідомили, що 17 вересня у Володимирі, неподалік залізничного вокзалу, на території автомийки група оповіщення виявила чоловіка призовного віку.За інформацією ТЦК, побачивши військовослужбовців, чоловік намагався втекти та спочатку відмовлявся надати свої персональні дані й військово-облікові документи. У цей момент із магазину вийшли жінки, які, за словами представників ТЦК, намагалися перешкодити військовослужбовцям встановити особу чоловіка.Згодом, як зазначають у ТЦК, чоловік добровільно пройшов до службового автомобіля та надав свої анкетні дані.Під час перевірки встановили, що він підлягає призову на військову службу, а чинного бронювання чи відстрочки від служби не має.«Наголошуємо, що фізичної сили до громадянина не застосовувалося», — заявили у Волинському ТЦК та СП.Чоловіка доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. За результатами ВЛК його визнали придатним до військової служби та призвали до однієї з військових частин Сил оборони України.

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