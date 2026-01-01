У Луцьку квартири подорожчали до 26%: скільки коштує купити та орендувати житло





Про це пише



Скільки коштують квартири на вторинному ринку



Найвідчутніше за рік зросли ціни саме на невеликі квартири. Двокімнатне та трикімнатне житло дорожчало значно повільніше.



Вартість житла у Луцьку:



- 1-кімнатна квартира - 63 тисячі доларів, ціна зросла на 26%;

- 2-кімнатна - 69 500 доларів, це на 7% дорожче, ніж роком раніше;

- 3-кімнатна - 75 тисяч доларів, вартість піднялась на 2%.



Які ціни на новобудови



На первинному ринку стартова вартість квадратного метра вже наближається до тисячі доларів - середня ціна становить 960 доларів, однак вона залежить від класу житла.



Медіанні ціни за квадратний метр:



комфорт - 940 дол./кв. м;

преміум - 960 дол./кв. м;

бізнес - 980 дол./кв. м.



Житла економ-класу зараз нема у продажу в Луцьку. Найдорожчим залишаються квартири бізнес-класу, хоча різниця між сегментами поки незначна. У продажі 53 секцій ЖК, 6 забудовників пропонують розтермінування, 4 - іпотеку "єОселя".



Скільки коштує оренда



Разом із продажем дорожчає й оренда квартир. Станом на кінець серпня середня ціна за однокімнатну кваритиру становила 18 тисяч гривень на місяць, даних про дво- і трикімнатні квартири замало для аналізу.



Дослідження ЛУН показує, що в середньому жителі Луцька витрачають 63% зарплати на оренду однокімнатної квартири, а щоб купити таке житло, потрібно відкладати усю зарплату протягом 8,9 року.



Тож попит на житло у західних областях України залишається високим, що продовжує підтримувати зростання цін як на купівлю, так і на оренду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за рік найбільше подорожчали однокімнатні квартири - їхня медіанна ціна зросла на 26% і сягнула 63 тисяч доларів. Водночас оренда також продовжує дорожчати: за однокімнатне житло просять у середньому 18 тисяч гривень на місяць.Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.Найвідчутніше за рік зросли ціни саме на невеликі квартири. Двокімнатне та трикімнатне житло дорожчало значно повільніше.Вартість житла у Луцьку:- 1-кімнатна квартира - 63 тисячі доларів, ціна зросла на 26%;- 2-кімнатна - 69 500 доларів, це на 7% дорожче, ніж роком раніше;- 3-кімнатна - 75 тисяч доларів, вартість піднялась на 2%.На первинному ринку стартова вартість квадратного метра вже наближається до тисячі доларів - середня ціна становить 960 доларів, однак вона залежить від класу житла.Медіанні ціни за квадратний метр:комфорт - 940 дол./кв. м;преміум - 960 дол./кв. м;бізнес - 980 дол./кв. м.Житла економ-класу зараз нема у продажу в Луцьку. Найдорожчим залишаються квартири бізнес-класу, хоча різниця між сегментами поки незначна. У продажі 53 секцій ЖК, 6 забудовників пропонують розтермінування, 4 - іпотеку "єОселя".Разом із продажем дорожчає й оренда квартир. Станом на кінець серпня середня ціна за однокімнатну кваритиру становила 18 тисяч гривень на місяць, даних про дво- і трикімнатні квартири замало для аналізу.Дослідження ЛУН показує, що в середньому жителі Луцька витрачають 63% зарплати на оренду однокімнатної квартири, а щоб купити таке житло, потрібно відкладати усю зарплату протягом 8,9 року.Тож попит на житло у західних областях України залишається високим, що продовжує підтримувати зростання цін як на купівлю, так і на оренду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію