Думав, що допомагає СБУ: у Луцьку за підпал банку покарали студента





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався ввечері 25 квітня 2026 року. У «Телеграмі» Вадим М. отримав завдання від невстановленої особи щодо підпалу об'єктів. Він облив рідиною двері одного з банків, що на вулиці Степана Бандери. Пожежу ліквідували, люди не постраждали. Установа отримала майнову шкоду на 4983 гривні.



Дії кваліфікували за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу).



На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що в мережі познайомився з дівчиною і домовився про зустріч. Далі йому зателефонувала невідома особа, представившись майором СБУ, та повідомила, що дівчина є агентом російської федерації. Псевдомайор попросив студента допомогти у затриманні дівчини, координуючи підпал. Обвинувачений вважав, що його дії свідчать про активну позицію щодо знешкодження ворожого агента.



Суд призначив Вадиму М. три роки позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили студента, який після вербування вирішив підпалити будівлю банку.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався ввечері 25 квітня 2026 року. У «Телеграмі»отримав завдання від невстановленої особи щодо підпалу об'єктів. Він облив рідиною двері одного з банків, що на вулиці Степана Бандери. Пожежу ліквідували, люди не постраждали. Установа отримала майнову шкоду на 4983 гривні.Дії кваліфікували за ч.2 ст.194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу).На судовому засіданні обвинувачений пояснив, що в мережі познайомився з дівчиною і домовився про зустріч. Далі йому зателефонувала невідома особа, представившись майором СБУ, та повідомила, що дівчина є агентом російської федерації. Псевдомайор попросив студента допомогти у затриманні дівчини, координуючи підпал. Обвинувачений вважав, що його дії свідчать про активну позицію щодо знешкодження ворожого агента.Суд призначив Вадиму М. три роки позбавлення волі, які замінив роком іспитового строку.

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