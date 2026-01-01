Як підготувати грядку під озимий часник: що внести в ґрунт восени





Фахівці розповіли, як готувати грядку під озимий часник і що вносити в землю перед садінням, пише



Де краще посадити озимий часник



Для озимого часнику варто обрати добре освітлене місце, де не застоюється вода. Надмірна вологість для цієї культури небажана, особливо восени та під час зимових відлиг, тому важливо, щоб ґрунт був добре дренованим.



Не менш важлива сівозміна. Часник не варто вирощувати щороку на одній грядці, а також садити одразу після часнику чи цибулі. Споріднені культури можуть мати спільних шкідників і збудників хвороб, тому постійне вирощування їх на одному місці збільшує ризик проблем.



Повертати часник на ту саму ділянку рекомендують приблизно через 4–5 років. Серед можливих попередників називають огірки, помідори та салат. Водночас під час вибору місця варто враховувати, чи не було на грядці протягом сезону серйозних проблем із хворобами чи шкідниками.



Що внести в ґрунт перед садінням



Часник краще росте на родючому ґрунті з достатньою кількістю органічної речовини. Під час осінньої підготовки грядки для цього можна використати зрілий компост із добре розкладених рослинних решток.



Ще один варіант — добре перепрілий коров’ячий перегній. Орієнтовно можна використати одне відро на 2 кв. м. Органіку розподіляють по поверхні майбутньої грядки, а потім змішують із землею.



Свіжий гній безпосередньо перед висадженням озимого часнику використовувати не варто. Якщо планується внесення органіки, вона має бути добре перепрілою.



Навіщо восени вносити суперфосфат



Під час підготовки ґрунту можна використати й подвійний суперфосфат. У цьому разі орієнтиром може бути 30–60 г на 1 кв. м, однак сприймати цю кількість, як обов’язкову для будь-якої ділянки, не варто.



Фосфор потрібний рослинам, зокрема, для розвитку кореневої системи. Водночас він малорухомий у ґрунті. Тому суперфосфат доцільно не залишати на поверхні, а загорнути в землю під час її обробітку. Так поживний елемент опиниться в шарі ґрунту, де розвиватимуться корені часнику.



Скільки саме фосфорного добрива потрібно конкретній грядці, залежить від складу й родючості ґрунту. Найточніше це можна визначити за його аналізом: якщо фосфору достатньо, додаткове внесення може бути непотрібним.



Як підготувати грядку до садіння



Після розподілення органіки та необхідних добрив землю перекопують, щоб вони змішалися з ґрунтом. Великі грудки бажано розбити, а поверхню грядки вирівняти.



Підготовку краще провести не в день висадження. Після перекопування пухка земля поступово осідає, і до моменту садіння грядка стає стабільнішою.



Озимий часник садять восени з таким розрахунком, щоб до настання стійких морозів зубки встигли сформувати коріння, а надземна частина не почала активно розвиватися. Орієнтиром можуть бути приблизно 35–45 днів до стійкого промерзання ґрунту. Прив’язувати садіння лише до певної календарної дати не варто, оскільки терміни відрізняються залежно від регіону та осінньої погоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Великий урожай озимого часнику залежить не лише від якості зубків і правильно обраного часу садіння. Не менш важливо заздалегідь підготувати місце, де він зимуватиме. Ґрунт має бути родючим, добре дренованим, а під час вибору грядки варто врахувати, що росло на ній цього сезону.Фахівці розповіли, як готувати грядку під озимий часник і що вносити в землю перед садінням, пише ТСН Для озимого часнику варто обрати добре освітлене місце, де не застоюється вода. Надмірна вологість для цієї культури небажана, особливо восени та під час зимових відлиг, тому важливо, щоб ґрунт був добре дренованим.Не менш важлива сівозміна. Часник не варто вирощувати щороку на одній грядці, а також садити одразу після часнику чи цибулі. Споріднені культури можуть мати спільних шкідників і збудників хвороб, тому постійне вирощування їх на одному місці збільшує ризик проблем.Повертати часник на ту саму ділянку рекомендують приблизно через 4–5 років. Серед можливих попередників називають огірки, помідори та салат. Водночас під час вибору місця варто враховувати, чи не було на грядці протягом сезону серйозних проблем із хворобами чи шкідниками.Часник краще росте на родючому ґрунті з достатньою кількістю органічної речовини. Під час осінньої підготовки грядки для цього можна використати зрілий компост із добре розкладених рослинних решток.Ще один варіант — добре перепрілий коров’ячий перегній. Орієнтовно можна використати одне відро на 2 кв. м. Органіку розподіляють по поверхні майбутньої грядки, а потім змішують із землею.Свіжий гній безпосередньо перед висадженням озимого часнику використовувати не варто. Якщо планується внесення органіки, вона має бути добре перепрілою.Під час підготовки ґрунту можна використати й подвійний суперфосфат. У цьому разі орієнтиром може бути 30–60 г на 1 кв. м, однак сприймати цю кількість, як обов’язкову для будь-якої ділянки, не варто.Фосфор потрібний рослинам, зокрема, для розвитку кореневої системи. Водночас він малорухомий у ґрунті. Тому суперфосфат доцільно не залишати на поверхні, а загорнути в землю під час її обробітку. Так поживний елемент опиниться в шарі ґрунту, де розвиватимуться корені часнику.Скільки саме фосфорного добрива потрібно конкретній грядці, залежить від складу й родючості ґрунту. Найточніше це можна визначити за його аналізом: якщо фосфору достатньо, додаткове внесення може бути непотрібним.Після розподілення органіки та необхідних добрив землю перекопують, щоб вони змішалися з ґрунтом. Великі грудки бажано розбити, а поверхню грядки вирівняти.Підготовку краще провести не в день висадження. Після перекопування пухка земля поступово осідає, і до моменту садіння грядка стає стабільнішою.Озимий часник садять восени з таким розрахунком, щоб до настання стійких морозів зубки встигли сформувати коріння, а надземна частина не почала активно розвиватися. Орієнтиром можуть бути приблизно 35–45 днів до стійкого промерзання ґрунту. Прив’язувати садіння лише до певної календарної дати не варто, оскільки терміни відрізняються залежно від регіону та осінньої погоди.

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