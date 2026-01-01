Сливи, вишні та навіть хурма: скільки на Волині коштують саджанці плодових дерев





Журналісти



Зокрема, саджанці сливи заввишки 160–180 сантиметрів пропонують по 150 гривень за штуку. При купівлі від п'яти саджанців ціна становить 140 гривень за один. Диплоїдна слива висотою 130–180 сантиметрів коштує 170 гривень, а при купівлі від п'яти штук — 160 гривень. Стільки ж коштує саджанець аличі такої ж висоти.



Є пропозиції й вишні. Наприклад, саджанці сорту «Кантор Янош Фюртош» висотою від 1,2 до 2 метрів продають по 170 гривень. Продавець зазначає, що саджанці щеплені на антипку, а сам сорт має великі темно-червоні плоди та високу зимостійкість.



Асортимент у продавців значно ширший. У продажу є яблуні, груші, персики, нектарини, абрикоси, черешні, айва, горіхи, мигдаль, фундук, хурма, ківі, інжир, гранат, виноград та різні ягідні культури.



Окрім плодових дерев, у продажу є й декоративні рослини. Так, саджанці калини заввишки близько 50 сантиметрів в одному з оголошень пропонують по 50 гривень за кущ.



Про цьогорічний сезон журналісти ВСН також поспілкувалися з волинським садівником Валерієм Бандуриним, який понад 25 років вирощує троянди, фруктові дерева та декоративні рослини. За його саджанцями приїжджають покупці з Волині та інших областей України.



За словами садівника, зараз він уже продає саджанці. Їхня ціна залежить від виду та сорту рослини.



«Зазвичай ціни від 100 до 350 гривень. А може бути і більше».



Цього сезону в нього є кілька сортів сливи: «Президент», «Конквест» без кісточки, «Анже», колоновидна «Імперіал» та медова. Також він вирощує сливово-вишневий гібрид «Майнор».



Серед черешень є жовта та червона — сорти «Дрігана і Стен». Покупцям також пропонують яблуні «Голден», «Слава переможцям», «Чемпіон» та «Папировка». Є кілька сортів груші: «Талгарська красуня», «Вільямс» літня та рання «Весільна». Остання, за словами садівника, має червону м'якоть.



Також у продажу є персики, щеплений мигдаль, шовковиця з великим листям, чорні та звичайні абрикоси. Частину саджанців зараз Валерій продає приблизно по 150 гривень.



Тож, ціна саджанців залежить від виду, сорту, висоти та інших характеристик рослини. За знайденими оголошеннями, окремі плодові дерева зараз продають приблизно за 150–170 гривень, тоді як загальний діапазон цін, за словами садівника, може бути значно ширшим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розпочався сезон продажу саджанців плодових дерев і декоративних рослин, ціни залежать від виду, сорту та розміру рослини. Зокрема, сливи, аличу та окремі сорти вишні зараз можна придбати приблизно за 150–170 гривень, а декоративну калину — за 50 гривень.Журналісти ВСН переглянули актуальні пропозиції продавців і дізналися, скільки восени коштують різні саджанці.Зокрема, саджанці сливи заввишки 160–180 сантиметрів пропонують по 150 гривень за штуку. При купівлі від п'яти саджанців ціна становить 140 гривень за один. Диплоїдна слива висотою 130–180 сантиметрів коштує 170 гривень, а при купівлі від п'яти штук — 160 гривень. Стільки ж коштує саджанець аличі такої ж висоти.Є пропозиції й вишні. Наприклад, саджанці сорту «Кантор Янош Фюртош» висотою від 1,2 до 2 метрів продають по 170 гривень. Продавець зазначає, що саджанці щеплені на антипку, а сам сорт має великі темно-червоні плоди та високу зимостійкість.Асортимент у продавців значно ширший. У продажу є яблуні, груші, персики, нектарини, абрикоси, черешні, айва, горіхи, мигдаль, фундук, хурма, ківі, інжир, гранат, виноград та різні ягідні культури.Окрім плодових дерев, у продажу є й декоративні рослини. Так, саджанці калини заввишки близько 50 сантиметрів в одному з оголошень пропонують по 50 гривень за кущ.Про цьогорічний сезон журналісти ВСН також поспілкувалися з волинським садівником, який понад 25 років вирощує троянди, фруктові дерева та декоративні рослини. За його саджанцями приїжджають покупці з Волині та інших областей України.За словами садівника, зараз він уже продає саджанці. Їхня ціна залежить від виду та сорту рослини.«Зазвичай ціни від 100 до 350 гривень. А може бути і більше».Цього сезону в нього є кілька сортів сливи: «Президент», «Конквест» без кісточки, «Анже», колоновидна «Імперіал» та медова. Також він вирощує сливово-вишневий гібрид «Майнор».Серед черешень є жовта та червона — сорти «Дрігана і Стен». Покупцям також пропонують яблуні «Голден», «Слава переможцям», «Чемпіон» та «Папировка». Є кілька сортів груші: «Талгарська красуня», «Вільямс» літня та рання «Весільна». Остання, за словами садівника, має червону м'якоть.Також у продажу є персики, щеплений мигдаль, шовковиця з великим листям, чорні та звичайні абрикоси. Частину саджанців зараз Валерій продає приблизно по 150 гривень.Тож, ціна саджанців залежить від виду, сорту, висоти та інших характеристик рослини. За знайденими оголошеннями, окремі плодові дерева зараз продають приблизно за 150–170 гривень, тоді як загальний діапазон цін, за словами садівника, може бути значно ширшим.

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