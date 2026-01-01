У місті на Волині 160 родин залишилися без газу. ВІДЕО





Мешканці розповіли, що після проведення технічних робіт їм повідомили про необхідність сплатити заборгованість за послуги, - повідомляє



У ніч проти 17 вересня газопостачання почали відновлювати посекційно — тим споживачам, які не мають боргів за доставку газу, розповів начальник комунального підприємства «Управляюча житлова компанія (УЖК) №1» Нововолинської міської ради Микола Лукашук.



За словами мешканця будинку Анатолія Сидорука, про проведення газових робіт жителів попередили оголошенням. Після робіт газопостачання припинили.



«Після роботи приїхали, висить об'ява: "Будуть газові роботи проводитися в понеділок". А вихідні дні для чого? Ніхто не знає. Чи ремонт буде чогось, чи трубу цю велику обрізати — одні говорили. Так і ніхто не знав до цих пір», — розповів Анатолій Сидорук.



Він каже, що у будинку понад 160 квартир, які залишилися без газу. Частина мешканців готувала їжу на електроплитках.



«Оце так їсти варим. Чотири сім'ї. Щось придумали, купили інверторну плиту електричну і так виходимо з ситуації зараз», — сказав чоловік.



Мешканка будинку Ніна Галашко розповіла, що після технічних робіт газ не відновили. За її словами, під час зборів мешканцям повідомили, що для відновлення послуги потрібно погасити заборгованість.



«В понеділок був розговор такий, що будуть робити, десь газ протікає. Випустили газ. Де вони там шукали, знайшли газ, зробили, заварили все. Ми вже цілу неділю сидимо без газу. Газ ніхто не включає. Зібрали збори. Прийшли і сказали: "Поки не погасите заборгованість за комунальні послуги, газ ніхто не буде включати"», — розповіла Ніна Галашко.



За її словами, мешканцям також не назвали конкретної суми, яку потрібно сплатити за проведені роботи.



«Вони беруть усі борги — по світлу, по всьому. А за газ ніхто нічого не каже. За газ взагалі мовчать. Кажуть: "Потрібно зробити і заплатити за ремонтні роботи". За те, що вони роблять, ми згодні, але вони не кажуть ні суми, ні зробити, нічого», — сказала жінка.



Будинок на Нововолинській, 53 перебуває в управлінні УЖК №1. Начальник підприємства Микола Лукашук пояснив, що газові мережі будинку перебувають на балансі оператора газорозподільних мереж. За його словами, мешканці мають безпосередньо оплачувати послуги, які надає газова служба.



«Дані мережі знаходяться на балансі газу. Тобто газ повинен їх і обслуговувати, оскільки він бере за транспортування газу до будинку. І так само роботи, які здійснює газова служба, мешканці мають сплачувати їм безпосередньо», — сказав Микола Лукашук.



Водночас, за словами начальника УЖК №1, підприємство може за згодою мешканців використати кошти, які вони сплачують за послуги управляючої компанії, для оплати окремих робіт.



«Ми можемо, за згодою мешканців, відповідно від зборів будинку, розрахуватися за певні послуги, якщо є залишки чи надлишки коштів від сплати за комунальні послуги безпосередньо по управляючій житловій компанії. Але це тільки зі згоди мешканців», — пояснив Лукашук.



Він також повідомив, що загальна заборгованість мешканців будинку перед УЖК №1 становить орієнтовно 680 тисяч гривень.



Як ситуацію коментують газовики

На підприємстві «Волиньгаз» у відповіді на письмовий запит зазначили, що газопостачання у будинку припинили, бо виявили витоки газу.



«Відключення не пов'язане із заборгованістю мешканців за послуги з розподілу природного газу», — йдеться у відповіді.



Для відновлення послуги, після усунення витоку, мешканцям і УЖК потрібно звернутися до оператора газорозподільної мережі.



Також на підприємстві додали, що запланували проведення робіт із часткового відновлення газопостачання споживачам, які звернулися до Оператора газорозподільної мережі та «виконали необхідні умови для його відновлення».



Щоб запобігати подібним ситуаціям газовики порадили споживачам будинків та управителям забезпечувати безперешкодний доступ фахівців до внутрішньобудинкових газових мереж.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську багатоквартирний будинок на вулиці Нововолинській, 53 від 4 вересня був без газопостачання.Мешканці розповіли, що після проведення технічних робіт їм повідомили про необхідність сплатити заборгованість за послуги, - повідомляє Суспільне У ніч проти 17 вересня газопостачання почали відновлювати посекційно — тим споживачам, які не мають боргів за доставку газу, розповів начальник комунального підприємства «Управляюча житлова компанія (УЖК) №1» Нововолинської міської радиЗа словами мешканця будинку, про проведення газових робіт жителів попередили оголошенням. Після робіт газопостачання припинили.«Після роботи приїхали, висить об'ява: "Будуть газові роботи проводитися в понеділок". А вихідні дні для чого? Ніхто не знає. Чи ремонт буде чогось, чи трубу цю велику обрізати — одні говорили. Так і ніхто не знав до цих пір», — розповів Анатолій Сидорук.Він каже, що у будинку понад 160 квартир, які залишилися без газу. Частина мешканців готувала їжу на електроплитках.«Оце так їсти варим. Чотири сім'ї. Щось придумали, купили інверторну плиту електричну і так виходимо з ситуації зараз», — сказав чоловік.Мешканка будинкурозповіла, що після технічних робіт газ не відновили. За її словами, під час зборів мешканцям повідомили, що для відновлення послуги потрібно погасити заборгованість.«В понеділок був розговор такий, що будуть робити, десь газ протікає. Випустили газ. Де вони там шукали, знайшли газ, зробили, заварили все. Ми вже цілу неділю сидимо без газу. Газ ніхто не включає. Зібрали збори. Прийшли і сказали: "Поки не погасите заборгованість за комунальні послуги, газ ніхто не буде включати"», — розповілаЗа її словами, мешканцям також не назвали конкретної суми, яку потрібно сплатити за проведені роботи.«Вони беруть усі борги — по світлу, по всьому. А за газ ніхто нічого не каже. За газ взагалі мовчать. Кажуть: "Потрібно зробити і заплатити за ремонтні роботи". За те, що вони роблять, ми згодні, але вони не кажуть ні суми, ні зробити, нічого», — сказала жінка.Будинок на Нововолинській, 53 перебуває в управлінні УЖК №1. Начальник підприємствапояснив, що газові мережі будинку перебувають на балансі оператора газорозподільних мереж. За його словами, мешканці мають безпосередньо оплачувати послуги, які надає газова служба.«Дані мережі знаходяться на балансі газу. Тобто газ повинен їх і обслуговувати, оскільки він бере за транспортування газу до будинку. І так само роботи, які здійснює газова служба, мешканці мають сплачувати їм безпосередньо», — сказав Микола Лукашук.Водночас, за словами начальника УЖК №1, підприємство може за згодою мешканців використати кошти, які вони сплачують за послуги управляючої компанії, для оплати окремих робіт.«Ми можемо, за згодою мешканців, відповідно від зборів будинку, розрахуватися за певні послуги, якщо є залишки чи надлишки коштів від сплати за комунальні послуги безпосередньо по управляючій житловій компанії. Але це тільки зі згоди мешканців», — пояснив Лукашук.Він також повідомив, що загальна заборгованість мешканців будинку перед УЖК №1 становить орієнтовно 680 тисяч гривень.На підприємстві «Волиньгаз» у відповіді на письмовий запит зазначили, що газопостачання у будинку припинили, бо виявили витоки газу.«Відключення не пов'язане із заборгованістю мешканців за послуги з розподілу природного газу», — йдеться у відповіді.Для відновлення послуги, після усунення витоку, мешканцям і УЖК потрібно звернутися до оператора газорозподільної мережі.Також на підприємстві додали, що запланували проведення робіт із часткового відновлення газопостачання споживачам, які звернулися до Оператора газорозподільної мережі та «виконали необхідні умови для його відновлення».Щоб запобігати подібним ситуаціям газовики порадили споживачам будинків та управителям забезпечувати безперешкодний доступ фахівців до внутрішньобудинкових газових мереж.

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