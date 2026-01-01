Теракт біля ТЦК: на Львівщині затримали чоловіків, які підкинули вибухівку

СБУ та Нацполіція затримали фігурантів, які 17 вересня підірвали вибухівку біля ТЦК на ЛьвівщиніКонтррозвідка Служби безпеки та Національна поліція «по гарячих слідах» затримали двох мешканців Львівщини, які вчинили теракт біля адмінбудівлі Стрийського районного ТЦК 17 вересня цього року.Як з’ясувало розслідування, фігуранти закинули саморобний вибуховий пристрій (СВП) на територію військкомату. Унаслідок події постраждав військовослужбовець режимного об’єкта.Для вчинення теракту його виконавці під’їхали до будівлі районного ТЦК на власному авто, один із зловмисників викинув саморобну бомбу через вікно транспортного засобу на паркувальному майданчику поблизу військкомату і вони поспіхом залишили місце події.Згодом під час огляду вибухівки військовослужбовцем ТЦК відбулася детонація СВП, через яку він отримав тяжке поранення.За даними слідства, затриманими виявилися двоє жителів Миколаївського району Львівської області віком 48 та 41 рік.При обшуку за місцем проживання одного з фігурантів правоохоронці виявили ще два саморобні вибухові пристрої. Їх вилучено та направлено на відповідні експертизи.Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема ймовірної причетності терористів до співпраці з російськими спецслужбами.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Львівській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.