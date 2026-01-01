Чи очікувати магнітні бурі 19 вересня: прогноз





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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, її наслідки та вплив на людей і техніку.



У суботу та неділю, 19 і 20 вересня, очікується низька сонячна активність. Відчутних магнітних бур не передбачається, можливі лише незначні магнітні коливання, які не здатні впливати на самопочуття людей.



Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–20 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Про це пише ТСН Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, її наслідки та вплив на людей і техніку.У суботу та неділю, 19 і 20 вересня, очікується низька сонячна активність. Відчутних магнітних бур не передбачається, можливі лише незначні магнітні коливання, які не здатні впливати на самопочуття людей.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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