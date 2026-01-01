19 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує журналістка Світлана Павлова (на фото).
Крім того, день народження у відомої української поетеси, письменниці, літературознавця та публіциста Оксани Забужко. Вона народилась 1960 року в Луцьку.
Іменинниками 19 вересня є: Михайло, Архип, Михайлина, Зенон та Кирило.
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Крім того, день народження у відомої української поетеси, письменниці, літературознавця та публіциста Оксани Забужко. Вона народилась 1960 року в Луцьку.
Іменинниками 19 вересня є: Михайло, Архип, Михайлина, Зенон та Кирило.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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