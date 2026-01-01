19 вересня на Волині: гортаючи календар

Світлана Павлова (на фото).



Крім того, день народження у відомої української поетеси, письменниці, літературознавця та публіциста Оксани Забужко. Вона народилась 1960 року в Луцьку.



Іменинниками 19 вересня є: Михайло, Архип, Михайлина, Зенон та Кирило.



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