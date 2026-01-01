Помер захисник Донецького аеропорту з Волині Андрій Луцик

Ковельська громада отримала надзвичайно сумну звістку. Відійшов у Вічність воїн АТО, захисник Донецього летовищаПро це повідомили у Ковельській міській раді."Сьогодні зупинилося серце Андрія Луцика — учасника бойових дій, захисника Донецького аеропорту, людини, яка до останнього боролася за життя", - йдеться у дописі.20 січня 2015 року сержант 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрій Луцик під час виконання бойового завдання в районі Донецького аеропорту потрапив під потужний обстріл. Тривалий час він перебував на бойовій позиції за температури близько -30 °C. Наслідком стали важкі обмороження.Відтоді розпочалася його багаторічна боротьба за здоров’я і життя. Андрій переніс численні операції, проходив тривалу реабілітацію, долав біль і важкі наслідки отриманих травм. Усі ці роки він був дуже сильним і великим оптимістом. Та, на жаль, сьогодні його не стало.Андрій Луцик назавжди залишиться у пам’яті тих, хто його знав, як світла, добра, щира і надзвичайно віддана своїй країні людина.Ковельська міська рада, виконавчий комітет, уся громада висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Андрія Луцика. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі.Прощання з Андрієм Луциком відбудеться 19 вересня, у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби — о 12:00.Поховають Андрія Луцика на Алеї Героїв міського кладовища.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-Героя.