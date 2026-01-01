На Волині чоловік купував наркотики в Інтернеті та продавав посеред міста

У Нововолинську винесли вирок чоловіку, якого звинувачували у неодноразовому незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин. Суд призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Про це повідомляє БУГ, посилаючись на вирок суду.Згідно з матеріалами справи, обвинувачений зберігав за місцем свого проживання психотропну речовину PVP, відому як «соль», з метою подальшого збуту. Правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу психотропів під час проведення оперативних закупок.Зокрема, 18 березня 2025-го року він збув речовину за 300 гривень поблизу магазину «Контрол-Зет» на вулиці Нововолинській, 11 листопада 2025-го року повторно продарував психотропи за 400 гривень на перехресті вулиць Миру та Вернадського, а 25 листопада 2025-го року здійснив ще один продаж за 400 гривень біля кафе «Novik» на бульварі Шевченка. Під час санкціонованого обшуку в будинку фігуранта поліцейські виявили чергову дозу забороненої речовини та мобільний телефон, який використовувався для зв’язку з клієнтами.У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та пояснив, що тривалий час мав наркотичну залежність, замовляв психотропи через Telegram-канали та робив закладки. Обвинувачений щиро розкаявся і попросив вибачення, пояснивши свій вчинок важкими життєвими обставинами, зокрема смертю обох батьків у 2022 році та тим, що його рідний брат у 2025-му році зник безвісти під час виконання військового обов’язку на Запорізькому напрямку. За словами чоловіка, в ізоляції він повністю позбувся залежності, переосмислив свою поведінку та налаштувався на законослухняне життя.Суд визнав нововолинця винним та призначив покарання із застосуванням статті 69 КК України у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Строк відбуття покарання рахується з моменту фактичного затримання з 11 грудня 2025-го року, а до набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою. Окрім цього, із засудженого стягнуто 8 914 гривень на користь держави за проведення судових експертиз.