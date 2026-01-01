У Луцьку призначили нового керівника муніципальної варти

В обласному центрі Волині призначили нового директора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови.Новим головним муніципалом Луцька став«Призначити з 18 вересня 2026 року МАРИНЮКА Андрія Андрійовича на посаду директора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, до моменту заміщення посади на конкурсній основі, у зв’язку з успішним проходженням стажування, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом», - йдеться у розпорядженні.Граничний строк перебування Андрія Маринюка на посаді директора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.Як відомо, новопризначений директор працював у органах місцевого самоврядування понад 15 років.Управління персоналу Луцької міської ради має забезпечити оголошення конкурсу на посаду директора департаменту муніципальної варти Луцької міської ради після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування.