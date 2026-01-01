У Волинському краєзнавчому музеї виставили 20 робіт Марії Примаченко

У Волинському краєзнавчому музеї виставили 20 робіт Марії Примаченко
У Волинському краєзнавчому музеї діє виставковий проєкт «Світ Марії Примаченко». Відвідувачі можуть побачити 20 робіт художниці, написаних у період з 1959 до 1987 року.

Про це Суспільному 18 вересня розповів куратор виставки Сергій Пахалюк.

Картини у Луцьк тимчасово надав Національний музей декоративного мистецтва. У його фондах зберігається майже 650 творів Марії Примаченко, створених у 1936–1987 роках.

«Національний музей декоративного мистецтва запропонував передати нам картини. Ми співпрацювали з ними й раніше, наш музей передавав їм до війни свої картини з наївного мистецтва», — сказав Сергій Пахалюк.

Також у межах проєкту діє віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Онлайн-платформу створили Національний музей декоративного мистецтва України спільно з громадською організацією «ЄМузей».
У Волинському краєзнавчому музеї виставили 20 робіт Марії Примаченко

Зі слів куратора, це колекція деталізованих цифрових копій картин, їхніх зворотів, авторських підписів, посівалок і поетичних притч художниці.
У Волинському краєзнавчому музеї виставили 20 робіт Марії Примаченко

Виставка та віртуальна галерея у Волинському краєзнавчому музеї діятимуть до 17 січня 2027 року, додав Сергій Пахалюк.
У Волинському краєзнавчому музеї виставили 20 робіт Марії Примаченко

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Теги: виставка, Марія Примаченко, картини, Луцьк
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