У Волинському краєзнавчому музеї виставили 20 робіт Марії Примаченко





Про це Сергій Пахалюк.



Картини у Луцьк тимчасово надав Національний музей декоративного мистецтва. У його фондах зберігається майже 650 творів Марії Примаченко, створених у 1936–1987 роках.



«Національний музей декоративного мистецтва запропонував передати нам картини. Ми співпрацювали з ними й раніше, наш музей передавав їм до війни свої картини з наївного мистецтва», — сказав Сергій Пахалюк.



Також у межах проєкту діє віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Онлайн-платформу створили Національний музей декоративного мистецтва України спільно з громадською організацією «ЄМузей».



Зі слів куратора, це колекція деталізованих цифрових копій картин, їхніх зворотів, авторських підписів, посівалок і поетичних притч художниці.



Виставка та віртуальна галерея у Волинському краєзнавчому музеї діятимуть до 17 січня 2027 року, додав Сергій Пахалюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському краєзнавчому музеї діє виставковий проєкт «Світ Марії Примаченко». Відвідувачі можуть побачити 20 робіт художниці, написаних у період з 1959 до 1987 року.Про це Суспільному 18 вересня розповів куратор виставкиКартини у Луцьк тимчасово надав Національний музей декоративного мистецтва. У його фондах зберігається майже 650 творів Марії Примаченко, створених у 1936–1987 роках.«Національний музей декоративного мистецтва запропонував передати нам картини. Ми співпрацювали з ними й раніше, наш музей передавав їм до війни свої картини з наївного мистецтва», — сказав Сергій Пахалюк.Також у межах проєкту діє віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Онлайн-платформу створили Національний музей декоративного мистецтва України спільно з громадською організацією «ЄМузей».Зі слів куратора, це колекція деталізованих цифрових копій картин, їхніх зворотів, авторських підписів, посівалок і поетичних притч художниці.Виставка та віртуальна галерея у Волинському краєзнавчому музеї діятимуть до 17 січня 2027 року, додав Сергій Пахалюк.

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