У Луцьку відбудеться осінній ярмарок «Скарби осені» у ТРЦ Port City





Про це повідомляють організатори.



Відвідувачі зможуть придбати вироби ручної роботи, стильні аксесуари, оригінальний декор, подарунки та інші унікальні речі, створені українськими майстрами.



Організатори запрошують лучан та гостей міста завітати на ярмарок, аби обрати щось для себе чи близьких та провести час в атмосфері осіннього затишку.



Ярмарок «Скарби осені» проходитиме 19 та 20 вересня на першому поверсі ТРЦ Port City.



Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 19–20 вересня у ТРЦ Port City відбудеться ярмарок «Скарби осені», де представлять авторські вироби українських майстрів, декор, аксесуари та подарунки.Про це повідомляють організатори.Відвідувачі зможуть придбати вироби ручної роботи, стильні аксесуари, оригінальний декор, подарунки та інші унікальні речі, створені українськими майстрами.Організатори запрошують лучан та гостей міста завітати на ярмарок, аби обрати щось для себе чи близьких та провести час в атмосфері осіннього затишку.Ярмарок «Скарби осені» проходитиме 19 та 20 вересня на першому поверсі ТРЦ Port City.

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