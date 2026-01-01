Рівень води у Стиру в Луцьку впав на на 10 сантиметрів за 10 днів





Про це 17 вересня у коментарі Олена Митрофанюк. З її слів, у Стиру маловоддя є критичним, але у річці є течія і вода у руслі рухається.



«Рекордно низький рівень води у річці Стир в межах Луцька водники фіксували у минулому столітті, — каже Олена Митрофанюк. — Тоді він становив 173 сантиметри».



Критичне зниження рівнів води цього літа та осені спостерігається в усіх річках та озерах Волині, зазначила інженерка. 16 вересня рівень води у озері Світязь становив 97 см при нормі 140. Це на 25 сантиметри нижче, ніж торік.



Аби водойми поповнились до нормального рівня, потрібні щоденні тривалі дощі. Раптові короткочасні зливи не допомагають, додала Олена Митрофанюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останніх 10 днів рівень води в річці Стир в межах Луцька знизився на 10 сантиметрів і зафіксований на позначці 208 сантиметрів при нормі 288.Про це 17 вересня у коментарі Суспільному розповіла інженерка-гідротехнік Регіонального офісу водних ресурсів. З її слів, у Стиру маловоддя є критичним, але у річці є течія і вода у руслі рухається.«Рекордно низький рівень води у річці Стир в межах Луцька водники фіксували у минулому столітті, — каже Олена Митрофанюк. — Тоді він становив 173 сантиметри».Критичне зниження рівнів води цього літа та осені спостерігається в усіх річках та озерах Волині, зазначила інженерка. 16 вересня рівень води у озері Світязь становив 97 см при нормі 140. Це на 25 сантиметри нижче, ніж торік.Аби водойми поповнились до нормального рівня, потрібні щоденні тривалі дощі. Раптові короткочасні зливи не допомагають, додала Олена Митрофанюк.

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