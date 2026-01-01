Відійшла у засвіти Заслужена артистка України Надія Федченко, яка понад пів століття присвятила Волинському театру

Надія Василівна Федченко.



Про це



З 1974 року її життя і творчість були нерозривно пов’язані з Волинським театром у Луцьку. Понад пів століття вона служила сцені нашого театру, створюючи яскраві й незабутні образи.



Серед її ролей — Кайдашиха у «Кайдашевій сім’ї», Мати Лукаша у «Лісовій пісні», Терпилиха у «Наталці Полтавці», Проня у «За двома зайцями» та десятки інших.



"Смерть Надії Василівни — непоправна втрата для театральної родини Волині.



Світла пам’ять про Актрису, Людину і Майстриню назавжди залишиться в наших серцях та пам’яті глядачів.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та шанувальникам творчості Надії Василівни", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та місце поховання повідомлять згодом.



Вічна і світла пам’ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка з глибоким сумом повідомляє, що з життя пішла Заслужена артистка УкраїниПро це повідомили на сторінці театру.З 1974 року її життя і творчість були нерозривно пов’язані з Волинським театром у Луцьку. Понад пів століття вона служила сцені нашого театру, створюючи яскраві й незабутні образи.Серед її ролей — Кайдашиха у «Кайдашевій сім’ї», Мати Лукаша у «Лісовій пісні», Терпилиха у «Наталці Полтавці», Проня у «За двома зайцями» та десятки інших."Смерть Надії Василівни — непоправна втрата для театральної родини Волині.Світла пам’ять про Актрису, Людину і Майстриню назавжди залишиться в наших серцях та пам’яті глядачів.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та шанувальникам творчості Надії Василівни", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та місце поховання повідомлять згодом.Вічна і світла пам’ять!

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