Відійшла у засвіти Заслужена артистка України Надія Федченко, яка понад пів століття присвятила Волинському театру
Сьогодні, 16:17
Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка з глибоким сумом повідомляє, що з життя пішла Заслужена артистка України Надія Василівна Федченко.
Про це повідомили на сторінці театру.
З 1974 року її життя і творчість були нерозривно пов’язані з Волинським театром у Луцьку. Понад пів століття вона служила сцені нашого театру, створюючи яскраві й незабутні образи.
Серед її ролей — Кайдашиха у «Кайдашевій сім’ї», Мати Лукаша у «Лісовій пісні», Терпилиха у «Наталці Полтавці», Проня у «За двома зайцями» та десятки інших.
"Смерть Надії Василівни — непоправна втрата для театральної родини Волині.
Світла пам’ять про Актрису, Людину і Майстриню назавжди залишиться в наших серцях та пам’яті глядачів.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та шанувальникам творчості Надії Василівни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та місце поховання повідомлять згодом.
Вічна і світла пам’ять!
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Про це повідомили на сторінці театру.
З 1974 року її життя і творчість були нерозривно пов’язані з Волинським театром у Луцьку. Понад пів століття вона служила сцені нашого театру, створюючи яскраві й незабутні образи.
Серед її ролей — Кайдашиха у «Кайдашевій сім’ї», Мати Лукаша у «Лісовій пісні», Терпилиха у «Наталці Полтавці», Проня у «За двома зайцями» та десятки інших.
"Смерть Надії Василівни — непоправна втрата для театральної родини Волині.
Світла пам’ять про Актрису, Людину і Майстриню назавжди залишиться в наших серцях та пам’яті глядачів.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та шанувальникам творчості Надії Василівни", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату та місце поховання повідомлять згодом.
Вічна і світла пам’ять!
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