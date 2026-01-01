Відійшла у засвіти Заслужена артистка України Надія Федченко, яка понад пів століття присвятила Волинському театру

Відійшла у засвіти Заслужена артистка України Надія Федченко, яка понад пів століття присвятила Волинському театру
Колектив Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка з глибоким сумом повідомляє, що з життя пішла Заслужена артистка України Надія Василівна Федченко.

Про це повідомили на сторінці театру.

З 1974 року її життя і творчість були нерозривно пов’язані з Волинським театром у Луцьку. Понад пів століття вона служила сцені нашого театру, створюючи яскраві й незабутні образи.

Серед її ролей — Кайдашиха у «Кайдашевій сім’ї», Мати Лукаша у «Лісовій пісні», Терпилиха у «Наталці Полтавці», Проня у «За двома зайцями» та десятки інших.

"Смерть Надії Василівни — непоправна втрата для театральної родини Волині.

Світла пам’ять про Актрису, Людину і Майстриню назавжди залишиться в наших серцях та пам’яті глядачів.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, колегам та шанувальникам творчості Надії Василівни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та місце поховання повідомлять згодом.

Вічна і світла пам’ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинський драмтеатр, артистка, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні через маловоддя встановили тимчасові обмеження водокористування
Сьогодні, 17:08
Рівень води у Стиру в Луцьку впав на на 10 сантиметрів за 10 днів
Сьогодні, 16:34
Відійшла у засвіти Заслужена артистка України Надія Федченко, яка понад пів століття присвятила Волинському театру
Сьогодні, 16:17
У Луцьку готуються до опалювального сезону
Сьогодні, 15:38
На Волині 63-річний чоловік розбещував 5-річну сусідську дівчинку
Сьогодні, 15:10
Медіа
відео
1/8