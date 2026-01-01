У Луцьку готуються до опалювального сезону





Про це 18 вересня



"Просимо повідомити споживачів та забезпечити герметичність внутрішньобудинкових систем опалення. Послідовність заповнень систем опалення житлових будинків погодити з начальниками теплових районів та в обов’язковому порядку надати інформацію про виконання заходу", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у місті діють 43 котельні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 23 вересня 2026 року ДКП «Луцьктепло» розпочне заповнення внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків.Про це 18 вересня повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло»."Просимо повідомити споживачів та забезпечити герметичність внутрішньобудинкових систем опалення. Послідовність заповнень систем опалення житлових будинків погодити з начальниками теплових районів та в обов’язковому порядку надати інформацію про виконання заходу", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у місті діють 43 котельні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію