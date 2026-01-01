У Луцьку готуються до опалювального сезону
Сьогодні, 15:38
З 23 вересня 2026 року ДКП «Луцьктепло» розпочне заповнення внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків.
Про це 18 вересня повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Просимо повідомити споживачів та забезпечити герметичність внутрішньобудинкових систем опалення. Послідовність заповнень систем опалення житлових будинків погодити з начальниками теплових районів та в обов’язковому порядку надати інформацію про виконання заходу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у місті діють 43 котельні.
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Про це 18 вересня повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Просимо повідомити споживачів та забезпечити герметичність внутрішньобудинкових систем опалення. Послідовність заповнень систем опалення житлових будинків погодити з начальниками теплових районів та в обов’язковому порядку надати інформацію про виконання заходу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у місті діють 43 котельні.
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